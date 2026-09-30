Private wealth: лучшие юристы

|СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ
|И ЗАЩИТА КАПИТАЛА
|Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов
|Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры
|Личные и наследственные фонды (РФ)
|Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур
|Band 1
|Айдаева Дина
|Melling, Voitishkin & Partners
|Аксенов Юрий
|Orchards
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Артемьев Сергей
|АЛРУД
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Баханец Роман
|Orion
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Дергунова Виктория
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Егорова Кира
|АЛРУД
|Елистратов Артем
|VERBA LEGAL
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зимин Андрей
|E L W I
|Коваленко Георгий
|Б1-Консалт
|Копылова Екатерина
|Tax Compliance
|Королев Евгений
|White Square
|Костенников Игорь
|LEVEL Legal Services
|Крупский Андрей
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Кукла Мария
|FTL Advisers
|Куянцева Ирина
|BGP Litigation
|Макарова Екатерина
|White Square
|Мареев Алексей
|White Square
|Наумов Алексей
|Delcredere
|Новикова Елена
|АЛРУД
|Овцынова Татьяна
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Перелехова Инна
|IPN Partners
|Попова Екатерина
|ITSWM
|Пушкарская Наталья
|IPN Partners
|Риков Владислав
|BGP Litigation
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Самохвалов Антон
|КИАП
|Сорокина Ольга
|O2-STREAM
|Станислав Кравцов
|KnP Legal
|Станкевич Алексей
|Orchards
|Суворов Михаил
|White Square
|Творогова Мария
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Тихомиров Глеб
|LEVEL Legal Services
|Фролова Мария
|Б1-Консалт
|Хаминский Роман
|LEVEL Legal Services
|Чапаев Сергей
|E L W I
|Чернова Валерия
|E L W I
|Чуманова Мария
|FTL Advisers
|Шатенок Ростислав
|ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
|Штоян Гаяне
|BGP Litigation
|Эрвиц Леонид
|LEVEL Legal Services
|Band 2
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Гридасова Екатерина
|INSIGHT
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Демиденко Дмитрий
|Skif Consulting
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Дятлова Наталья
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith
|Зиятдинов Константин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Камзолова Марина
|ALPINE Group
|Ким Владимир
|Quattor Advisory
|Коновалова Анастасия
|ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
|Косаков Вячеслав
|Legal Group NOVATOR
|Краснова Татьяна
|GSL Law & Consulting
|Маргулис Роман
|ASB Consulting
|Модянова Анна
|Технологии Доверия
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Порамонова Елизавета
|INSIGHT
|Савон Анна
|Quattor Advisory
|Самусенко Анастасия
|Maxima Legal
|Сафарян Гайк
|SL LEGAL
|Седляр Владислав
|INSIGHT
|Седляр Олег
|INSIGHT
|Сеничева Марина
|O2-STREAM
|Скопчевский Кирилл
|White Square
|Смурова Юлия
|SL LEGAL
|Соколова Владислава
|O2-STREAM
|Сорокин Дмитрий
|IPN Partners
|Спахова Екатерина
|КИАП
|Страж Максим
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Худенко Карина
|Технологии Доверия
|Чиркин Дмитрий
|White Stone
|Чувакин Иван
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Шевцова Виктория
|МКА RUBICON
|Шиляков Евгений
|BGP Litigation
|НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
|Наследственное планирование и стратегия передачи капитала
|Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел
|Наследование с иностранным элементом
|Band 1
|Айдаева Дина
|Melling, Voitishkin & Partners
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Баханец Роман
|Orion
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Голубев Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Дергунова Виктория
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Егорова Кира
|АЛРУД
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Иванова Светлана
|IPN Partners
|Коваленко Георгий
|Б1-Консалт
|Крохалев Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Кузнец Игорь
|FTL Advisers
|Кукла Мария
|FTL Advisers
|Мальцев Антон
|Melling, Voitishkin & Partners
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Овцынова Татьяна
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Попова Екатерина
|ITSWM
|Риков Владислав
|BGP Litigation
|Сорокина Ольга
|O2-STREAM
|Сурвилло Наталия
|VERBA LEGAL
|Тер-Никогосян Роксана
|VERBA LEGAL
|Шатенок Ростислав
|ALTHAUS Group
|Штоян Гаяне
|BGP Litigation
|Ярощук Оксана
|VERBA LEGAL
|Band 2
|Андреева Юлия
|Lumina Legal
|Гавриличев Кирилл
|ГК Лигал
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Гончарова Кристина
|АЛРУД
|Дроздова Екатерина
|FTL Advisers
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith
|Кабаков Антон
|Forte Tax & Law
|Кактыньш Анита
|АБ Вертикаль
|Кравцов Станислав
|KnP Legal
|Краснов Максим
|KnP Legal
|Краснова Татьяна
|GSL Law & Consulting
|Крикоров Владимир
|NSV Consulting
|Модянова Анна
|Технологии Доверия
|Немировская Дарья
|White Stone
|Орешкина Ирина
|Lumina Legal
|Полидорский Павел
|ALPINE Group
|Расторгуева Анастасия
|ARFEMIDA
|Сеничева Марина
|O2-STREAM
|Суворов Андрей
|GSL Law & Consulting
|Сычева Ольга
|МКА RUBICON
|Худенко Карина
|Технологии Доверия
|Шевцова Виктория
|МКА RUBICON
|Шестакова Елизавета
|Maxima Legal
|СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
|Брачные договоры и режим имущества супругов
|Разводы и семейные споры
|Дети, опека, международные споры о детях
|Band 1
|Абакумова Екатерина
|Maxima Legal
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Андреева Юлия
|Lumina Legal
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Ахметов Азат
|Orchards
|Бородкин Вадим
|Orchards
|Волынец Анна
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Голубев Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Дергунова Виктория
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Егорова Кира
|АЛРУД
|Захаров Григорий
|Orchards
|Королев Сергей
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Маркатюк Вадим
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Михальская Екатерина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Овцынова Татьяна
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Орешкина Ирина
|Lumina Legal
|Стерлягова Ксения
|O2-STREAM
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Штоян Гаяне
|BGP Litigation
|Шевцова Виктория
|МКА RUBICON
|Band 2
|Гончарова Кристина
|АЛРУД
|Гавриличев Кирилл
|ГК ЛИГАЛ
|Демидов Эдуард
|Юнион
|Кельбах Марина
|Юнион
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Маркова Екатерина
|Wellborn Legacy
|Николаенко Марина
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Нуждина Алина
|Wellborn Legacy
|Орлова Юлия
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Расторгуева Анастасия
|ARFEMIDA
|Шакина Виктория
|МКА «ЮрСити»
|Шестакова Елизавета
|Maxima Legal
|НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
|Личное налогообложение и налоговое планирование
|Международное налогообложение
|Контролируемые иностранные компании (КИК)
|Налоговое резидентство
|Отчетность, декларирование
|Амнистия капиталов
|Налоговые споры и проверки
|Band 1
|Алексеев Максим
|АЛРУД
|Андрончева Ирина
|Деловые Решения и Технологии
|Аракелов Игорь
|White Square
|Артемьев Сергей
|АЛРУД
|Баханец Роман
|Orion
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Доровских Владислав
|White Square
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Завьялова Юлия
|FTL Advisers
|Калинин Сергей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Коновалова Анастасия
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Копылова Екатерина
|Tax Compliance
|Кузнецова Наталья
|О2-STREAM
|Кукла Мария
|FTL Advisers
|Маргулис Роман
|ASB Consulting
|Модянова Анна
|Технологии Доверия
|Нестеренко Алексей
|ФБК Право
|Новикова Елена
|АЛРУД
|Попова Екатерина
|ITSWM
|Савсерис Сергей
|Пепеляев Групп
|Семенова Мария
|ФБК Право
|Сосновский Сергей
|Пепеляев Групп
|Страж Максим
|Лемчик, Крупский и партнеры
|Тер-Никогосян Роксана
|VERBA LEGAL
|Фролова Мария
|Б1-Консалт
|Худенко Карина
|Технологии Доверия
|Шатенок Ростислав
|АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
|Ярощук Оксана
|VERBA LEGAL
|Band 2
|Айдаева Дина
|Melling, Voitishkin & Partners
|Алешко Надежда
|Amond & Smith
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Герцог Татьяна
|ФБК Право
|Гладких Олег
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Демиденко Дмитрий
|Skif Consulting
|Жаров Никита
|Tax Compliance
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith
|Зиятдинов Константин
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Кабаков Антон
|Forte Tax & Law
|Кравцов Станислав
|KnP Legal
|Краснов Максим
|KnP Legal
|Кукуев Александр
|UCL
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Немировская Дарья
|White Stone
|Проскурнов Ратмир
|UCL
|Рудаков Дмитрий
|KnP Legal
|Рудоманов Николай
|Nekrasov, Roudomanov & Partners
|Савон Анна
|Quattor Advisory
|Сафарян Гайк
|SL LEGAL
|Скопцова Елена
|АЛРУД
|Смурова Юлия
|SL LEGAL
|Сотникова Елена
|White Square
|Суворов Андрей
|GSL Law & Consulting
|Сырская Анна
|Amond & Smith
|Халецкий Михаил
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
|Валютное регулирование и контроль
|Трансграничные операции и финансовая инфраструктура
|Банковские счета
|Цифровые активы и криптовалюты
|Band 1
|Горшков Илья
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Жестков Сергей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Кандыба Максим
|Технологии Доверия
|Коваленко Георгий
|Б1-Консалт
|Лебедев Андрей
|Melling, Voitishkin & Partners
|Наумов Алексей
|Delcredere
|Рябинин Андрей
|Delcredere
|Сафарян Гайк
|SL LEGAL
|Смурова Юлия
|SL LEGAL
|Сотников Игорь
|E L W I
|Тарунтаев Антон
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Тимчук Андрей
|Delcredere
|Хаминский Роман
|LEVEL Legal Services
|Band 2
|Бегунов Михаил
|Tax Compliance
|Бондаренко Кирилл
|Amond & Smith
|Горшкова Лидия
|Пепеляев Групп
|Гридасова Екатерина
|INSIGHT
|Демиденко Дмитрий
|Skif Consulting
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith
|Ким Владимир
|Quattor Advisory
|Копылова Екатерина
|Tax Compliance
|Краснова Татьяна
|GSL Law & Consulting
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Порамонова Елизавета
|INSIGHT
|Савон Анна
|Quattor Advisory
|Седляр Владислав
|INSIGHT
|Серякова Екатерина
|Деловые Решения и Технологии
|Суворов Андрей
|GSL Law & Consulting
|Тихоненок Иван
|Amond & Smith
|Чернова Наталья
|Quattor Advisory
|САНКЦИОННОЕ ПРАВО
|Санкционный комплаенс и консультирование
|Разблокировка активов
|Оспаривание санкций, лицензии регуляторов
|Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний
|Band 1
|Аксенов Юрий
|Orchards
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Ахметов Азат
|Orchards
|Белых Федор
|E L W I
|Гландин Сергей
|BGP Litigation
|Дейнега Никита
|Maxima Legal
|Демина Наталья
|Maxima Legal
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Жемчугов Никита
|VERBA LEGAL
|Захаров Григорий
|Orchards
|Зимин Андрей
|E L W I
|Изоткина Эллина
|LEVEL Legal Services
|Качура Валерия
|Линия Права
|Морозов Сергей
|BGP Litigation
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Попова Екатерина
|ITSWM
|Риков Владислав
|BGP Litigation
|Розеева Анастасия
|White Square
|Самарский Марат
|VERBA LEGAL
|Сезин Иван
|White Square
|Семенкин Иван
|Линия Права
|Скопчевский Кирилл
|White Square
|Сорокина Ольга
|O2-STREAM
|Сотников Игорь
|E L W I
|Станкевич Алексей
|Orchards
|Тимчук Андрей
|Delcredere
|Хаминский Роман
|LEVEL Legal Services
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Чапаев Сергей
|E L W I
|Чернова Валерия
|E L W I
|Югай Вячеслав
|VERBA LEGAL
|Band 2
|Автонова Екатерина
|E L W I
|Герасимов Сергей
|ALPINE Group
|Демина Валерия
|White Stone
|Дроздова Екатерина
|FTL Advisers
|Кандыба Максим
|Технологии Доверия
|Касумян Артем
|Delcredere
|Клепалов Никита
|White Square
|Ключников Максим
|ALPINE Group
|Кузнец Игорь
|FTL Advisers
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Назаркин Сергей
|NSV Consulting
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Пацева Наталья
|FTL Advisers
|Полидорский Павел
|ALPINE Group
|Пучков Степан
|BELGRAVIA LAW
|Рассадкина Дарья
|White Stone
|Тихонова Светлана
|NSV Consulting
|Улугова Камила
|Линия Права
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Чиркин Дмитрий
|White Stone
|КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА
|Подтверждение происхождения капитала
|Комплаенс-файл и личный комплаенс
|Взаимодействие с банками и финансовыми организациями
|Финансовый мониторинг и проверяющие органы
|Band 1
|Белых Федор
|E L W I
|Демиденко Дмитрий
|Skif Consulting
|Маргулис Роман
|ASB Consulting Group
|Сорокина Ольга
|O2-STREAM
|Сотников Игорь
|E L W I
|Band 2
|Автонова Екатерина
|E L W I
|Гупало Анна
|ASB Consulting Group
|Красильников Святослав
|O2-STREAM
|Макарова Дарья
|IPN Partners
|Рудоманов Николай
|Nekrasov, Roudomanov & Partners
|Сеничева Марина
|O2-STREAM
|Стерлягова Ксения
|O2-STREAM
|СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ
|M&A и продажа бизнеса
|Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала
|Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence
|Band 1
|Баева Мария
|LEVEL Legal Services
|Бондаренко Кирилл
|Amond & Smith
|Волынец Анна
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Дятлова Наталья
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Зимина Ирина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Зимянин Михаил
|Amond & Smith
|Иванцова Наталья
|Деловые Решения и Технологии
|Казанцев Михаил
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Качура Валерия
|Линия Права
|Костенников Игорь
|LEVEL Legal Services
|Крылова Юлия
|Деловые Решения и Технологии
|Кузнецов Александр
|VERBA LEGAL
|Михальская Екатерина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Оганов Арташес
|SL LEGAL
|Панов Александр
|VERBA LEGAL
|Рудяков Александр
|VERBA LEGAL
|Сафарян Гайк
|SL LEGAL
|Семенкин Иван
|Линия Права
|Смурова Юлия
|SL LEGAL
|Соловьева Елена
|Деловые Решения и Технологии
|Сорокина Ольга
|O2-STREAM
|Улугова Камила
|Линия Права
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Эрвиц Леонид
|LEVEL Legal Services
|Югай Вячеслав
|VERBA LEGAL
|Band 2
|Ганюшин Олег
|Gate.Legal
|Горшкова Лидия
|Пепеляев Групп
|Елистратов Артем
|VERBA LEGAL
|Ким Владимир
|Quattor Advisory
|Коневский Алексей
|Пепеляев Групп
|Кравцов Станислав
|KnP Legal
|Краснов Максим
|KnP Legal
|Лемчик Александр
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Маргулис Роман
|ASB Consulting
|Мартиросян Гайк
|Quattor Advisory
|Некторов Александр
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Орлова Юлия
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Рябцев Виталий
|Сотби
|Смирнов Илья
|Stellar Intell
|Соколова Владислава
|O2-STREAM
|Хаустова Александра
|Gate.Legal
|Чиркин Дмитрий
|White Stone
|НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
|Сделки с недвижимостью
|Строительство и девелопмент личных объектов
|Владение, управление, эксплуатация
|Споры в сфере недвижимости
|Band 1
|Верле Екатерина
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Литовкин Константин
|Б1-Консалт
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Band 2
|Зусман Евгения
|You & Partners
|Кабаков Антон
|Forte Tax & Law
|Катков Александр
|Legal Group NOVATOR
|Орешкина Ирина
|Lumina Legal
|Проскурнов Ратмир
|UCL
|Тимошенко Елена
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Халед Али Аль-Хадрами
|UCL
|Чуманова Мария
|FTL Advisers
|ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО
|Частная авиация
|Яхты и морские суда
|Предметы искусства и коллекционирование
|Прочие предметы роскоши
|Band 1
|Андрончева Ирина
|Деловые Решения и Технологии
|Беляева Мария
|Gate.Legal
|Ганюшин Олег
|Gate.Legal
|Дуйко Любовь
|АБ Вертикаль
|Жемчугов Никита
|VERBA LEGAL
|Кактыньш Анита
|АБ Вертикаль
|Козина Елена
|ЭЛКО профи
|Кофанова Татьяна
|Деловые Решения и Технологии
|Микони Татьяна
|АБ Вертикаль
|Риков Владислав
|BGP Litigation
|Самарский Марат
|VERBA LEGAL
|Сафарян Гайк
|SL LEGAL
|Смурова Юлия
|SL LEGAL
|Хаустова Александра
|Gate.Legal
|Band 2
|Богданов Дмитрий
|SL LEGAL
|Крылова Юлия
|Деловые Решения и Технологии
|Матвеева Анастасия
|Деловые Решения и Технологии
|Пячюра Регина
|АБ Вертикаль
|Шиляков Евгений
|BGP Litigation
|РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
|
|Судебные споры в РФ: наследственные споры
|Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов
|Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры
|Международные споры, исполнение решений, розыск активов
|Споры с государственными структурами
|Band 1
|Автонова Екатерина
|E L W I
|Аксенов Юрий
|Orchards
|Александров Антон
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Алмакаев Денис
|LEVEL Legal Services
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Ахметов Азат
|Orchards
|Баханец Роман
|Orion
|Белых Федор
|E L W I
|Бородкин Вадим
|Orchards
|Буйко Олег
|VERBA LEGAL
|Голубев Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Гулин Иван
|MALGORA Group
|Демченко Антон
|Delcredere
|Дудко Алексей
|LEVEL Legal Services
|Захаров Григорий
|Orchards
|Изоткина Эллина
|LEVEL Legal Services
|Ищук Илья
|КИАП
|Корельский Андрей
|КИАП
|Королев Сергей
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Красников Антон
|Сотби
|Левичев Сергей
|UCL
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Мизенко Юрий
|Сотби
|Наумов Алексей
|Delcredere
|Невеева Татьяна
|VERBA LEGAL
|Петров Станислав
|UCL
|Розеева Анастасия
|White Square
|Рябцев Виталий
|Сотби
|Станкевич Алексей
|Orchards
|Стасюк Иван
|MALGORA Group
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Хаминский Роман
|LEVEL Legal Services
|Хуажев Олег
|VERBA LEGAL
|Югай Вячеслав
|VERBA LEGAL
|Ядыкин Алексей
|White Square
|Band 2
|Андреева Юлия
|Lumina Legal
|Бакаев Намру
|UCL
|Воробьев Юрий
|Пепеляев Групп
|Жердев Даниил
|КИАП
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Косаков Вячеслав
|Legal Group NOVATOR
|Краснов Максим
|KnP Legal
|Ланин Игорь
|Skif Consulting
|Макаров Роман
|Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
|Олехнович Анастасия
|MALGORA Group
|Орешкина Ирина
|Lumina Legal
|Прохоров Леонид
|White Square
|Сорокопуд Александр
|UCL
|Сычева Ольга
|МКА RUBICON
|Шевцова Виктория
|МКА RUBICON
|БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА
|Защита личных и семейных активов в банкротстве
|Субсидиарная ответственность
|Личное банкротство и трансграничная несостоятельность
|Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование
|Band 1
|Архипов Денис
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Ахметов Азат
|Orchards
|Беседин Анатолий
|ЭЛКО профи
|Бородкин Вадим
|Orchards
|Гасанов Магомед
|АЛРУД
|Гулин Иван
|MALGORA Group
|Егорова Кира
|АЛРУД
|Жердев Даниил
|КИАП
|Захаров Григорий
|Orchards
|Ищук Илья
|КИАП
|Катков Александр
|Legal Group NOVATOR
|Качура Валерия
|Линия Права
|Королев Дмитрий
|Линия Права
|Косаков Вячеслав
|Legal Group NOVATOR
|Костоваров Алексей
|Линия Права
|Красников Антон
|Сотби
|Купцов Дмитрий
|АЛРУД
|Михальская Екатерина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Наумов Алексей
|Delcredere
|Олехнович Анастасия
|MALGORA Group
|Петрачков Сергей
|АЛРУД
|Савосько Сергей
|Delcredere
|Стасюк Иван
|MALGORA Group
|Творогова Мария
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|Филиппов Никита
|Бюро адвокатов «Де-юре»
|Черныхов Артур
|АЛРУД
|Band 2
|Волынец Анна
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Гуляев Сергей
|Omni Legal
|Жданова Ольга
|Omni Legal
|Зимина Ирина
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Кокрин Кирилл
|Линия Права
|Лексина Полина
|Gate.Legal
|Линская Елена
|MALGORA Group
|Маркатюк Вадим
|Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
|Мизенко Юрий
|Сотби
|Петров Станислав
|UCL
|Родионова Алина
|R&Mdefence
|Рябцев Виталий
|Сотби
|Сергийчук Богдан
|ЭЛКО профи
|Спиридонов Александр
|Delcredere
|Ющик Юлия
|Лемчик, Крупский и Партнеры
|УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
|Уголовно-правовая защита в РФ
|Превентивная работа
|Международная защита
|Административная ответственность
|Band 1
|Алешин Владимир
|АБ Вертикаль
|Астафьев Константин
|КИАП
|Бастраков Андрей
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Гармаев Юрий
|Criminal Defense Firm
|Григориади Дмитрий
|КИАП
|Застрожин Валерий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Калиниченко Дмитрий
|КИАП
|Королев Сергей
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Ловырев Дмитрий
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Новиков Алексей
|Criminal Defense Firm
|Третьяков Константин
|Адвокатское Бюро ЕПАМ
|Band 2
|Беляева Мария
|Gate.Legal
|Гетманов Александр
|R&M Defence
|Городова Анастасия
|Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
|Дремов Никита
|Юнион
|Дьячков Олег
|Legal Group NOVATOR
|Катков Александр
|Legal Group NOVATOR
|Лезникова Виктория
|Пахомов Лигал Груп
|Мелков Алексей
|Пахомов Лигал Груп
|Мыльцын Дмитрий
|R&M Defence
|Пахомов Константин
|Пахомов Лигал Груп
|Родионова Алина
|R&M Defence
|Рябцев Виталий
|Сотби
|Смирнов Илья
|Stellar Intell
|Шакин Виталий
|МКА «ЮрСити»
|Шевцова Виктория
|MKA RUBICON
|РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
|Защита чести, достоинства и деловой репутации
|Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
|Кибербезопасность личной и семейной информации
|Band 1
|Астафьев Константин
|КИАП
|Васильева Светлана
|Melling, Voitishkin & Partners
|Григориади Дмитрий
|КИАП
|Калиниченко Дмитрий
|КИАП
|Ковалева Елена
|Legal Principles
|Корельский Андрей
|КИАП
|Матюшов Станислав
|Melling, Voitishkin & Partners
|Паушкина Юлия
|КИАП
|Петров Виктор
|Melling, Voitishkin & Partners
|Пучков Степан
|BELGRAVIA LAW
|Розеева Анастасия
|White Square
|Уэллс Бенджамин
|BELGRAVIA LAW
|Band 2
|Закарая Русудани
|Legal Principles
|Спахова Екатерина
|КИАП
|Суслов Роман
|КИАП