Рейтинг лучших юридических фирм и юристов в сфере private wealth по версии ИД «Коммерсантъ»

СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ И ЗАЩИТА КАПИТАЛА Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры Личные и наследственные фонды (РФ) Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур Band 1 Айдаева Дина Melling, Voitishkin & Partners Аксенов Юрий Orchards Алексеев Максим АЛРУД Артемьев Сергей АЛРУД Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Баханец Роман Orion Бегунов Михаил Tax Compliance Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Егорова Кира АЛРУД Елистратов Артем VERBA LEGAL Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Захаров Григорий Orchards Зимин Андрей E L W I Коваленко Георгий Б1-Консалт Копылова Екатерина Tax Compliance Королев Евгений White Square Костенников Игорь LEVEL Legal Services Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры Кукла Мария FTL Advisers Куянцева Ирина BGP Litigation Макарова Екатерина White Square Мареев Алексей White Square Наумов Алексей Delcredere Новикова Елена АЛРУД Овцынова Татьяна Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Панов Александр VERBA LEGAL Пацева Наталья FTL Advisers Перелехова Инна IPN Partners Попова Екатерина ITSWM Пушкарская Наталья IPN Partners Риков Владислав BGP Litigation Рудяков Александр VERBA LEGAL Самохвалов Антон КИАП Сорокина Ольга O2-STREAM Станислав Кравцов KnP Legal Станкевич Алексей Orchards Суворов Михаил White Square Творогова Мария Лемчик, Крупский и Партнеры Тихомиров Глеб LEVEL Legal Services Фролова Мария Б1-Консалт Хаминский Роман LEVEL Legal Services Чапаев Сергей E L W I Чернова Валерия E L W I Чуманова Мария FTL Advisers Шатенок Ростислав ALTHAUS (АЛЬТХАУС) Штоян Гаяне BGP Litigation Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Band 2 Герасимов Сергей ALPINE Group Гридасова Екатерина INSIGHT Дейнега Никита Maxima Legal Демиденко Дмитрий Skif Consulting Демина Наталья Maxima Legal Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Зимянин Михаил Amond & Smith Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Камзолова Марина ALPINE Group Ким Владимир Quattor Advisory Коновалова Анастасия ALTHAUS (АЛЬТХАУС) Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Краснова Татьяна GSL Law & Consulting Маргулис Роман ASB Consulting Модянова Анна Технологии Доверия Назаркин Сергей NSV Consulting Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Порамонова Елизавета INSIGHT Савон Анна Quattor Advisory Самусенко Анастасия Maxima Legal Сафарян Гайк SL LEGAL Седляр Владислав INSIGHT Седляр Олег INSIGHT Сеничева Марина O2-STREAM Скопчевский Кирилл White Square Смурова Юлия SL LEGAL Соколова Владислава O2-STREAM Сорокин Дмитрий IPN Partners Спахова Екатерина КИАП Страж Максим Лемчик, Крупский и Партнеры Худенко Карина Технологии Доверия Чиркин Дмитрий White Stone Чувакин Иван Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Шевцова Виктория МКА RUBICON Шиляков Евгений BGP Litigation НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ Наследственное планирование и стратегия передачи капитала Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел Наследование с иностранным элементом Band 1 Айдаева Дина Melling, Voitishkin & Partners Алексеев Максим АЛРУД Баханец Роман Orion Буйко Олег VERBA LEGAL Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Демина Наталья Maxima Legal Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Егорова Кира АЛРУД Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Иванова Светлана IPN Partners Коваленко Георгий Б1-Консалт Крохалев Сергей Melling, Voitishkin & Partners Кузнец Игорь FTL Advisers Кукла Мария FTL Advisers Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners Микони Татьяна АБ Вертикаль Овцынова Татьяна Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Пацева Наталья FTL Advisers Попова Екатерина ITSWM Риков Владислав BGP Litigation Сорокина Ольга O2-STREAM Сурвилло Наталия VERBA LEGAL Тер-Никогосян Роксана VERBA LEGAL Шатенок Ростислав ALTHAUS Group Штоян Гаяне BGP Litigation Ярощук Оксана VERBA LEGAL Band 2 Андреева Юлия Lumina Legal Гавриличев Кирилл ГК Лигал Герасимов Сергей ALPINE Group Гончарова Кристина АЛРУД Дроздова Екатерина FTL Advisers Зимянин Михаил Amond & Smith Кабаков Антон Forte Tax & Law Кактыньш Анита АБ Вертикаль Кравцов Станислав KnP Legal Краснов Максим KnP Legal Краснова Татьяна GSL Law & Consulting Крикоров Владимир NSV Consulting Модянова Анна Технологии Доверия Немировская Дарья White Stone Орешкина Ирина Lumina Legal Полидорский Павел ALPINE Group Расторгуева Анастасия ARFEMIDA Сеничева Марина O2-STREAM Суворов Андрей GSL Law & Consulting Сычева Ольга МКА RUBICON Худенко Карина Технологии Доверия Шевцова Виктория МКА RUBICON Шестакова Елизавета Maxima Legal СЕМЕЙНОЕ ПРАВО Брачные договоры и режим имущества супругов Разводы и семейные споры Дети, опека, международные споры о детях Band 1 Абакумова Екатерина Maxima Legal Алексеев Максим АЛРУД Андреева Юлия Lumina Legal Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Ахметов Азат Orchards Бородкин Вадим Orchards Волынец Анна Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Демина Наталья Maxima Legal Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дуйко Любовь АБ Вертикаль Егорова Кира АЛРУД Захаров Григорий Orchards Королев Сергей Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Микони Татьяна АБ Вертикаль Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Овцынова Татьяна Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Орешкина Ирина Lumina Legal Стерлягова Ксения O2-STREAM Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Штоян Гаяне BGP Litigation Шевцова Виктория МКА RUBICON Band 2 Гончарова Кристина АЛРУД Гавриличев Кирилл ГК ЛИГАЛ Демидов Эдуард Юнион Кельбах Марина Юнион Ковалева Елена Legal Principles Маркова Екатерина Wellborn Legacy Николаенко Марина Бюро адвокатов «Де-юре» Нуждина Алина Wellborn Legacy Орлова Юлия Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Расторгуева Анастасия ARFEMIDA Шакина Виктория МКА «ЮрСити» Шестакова Елизавета Maxima Legal НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ Личное налогообложение и налоговое планирование Международное налогообложение Контролируемые иностранные компании (КИК) Налоговое резидентство Отчетность, декларирование Амнистия капиталов Налоговые споры и проверки Band 1 Алексеев Максим АЛРУД Андрончева Ирина Деловые Решения и Технологии Аракелов Игорь White Square Артемьев Сергей АЛРУД Баханец Роман Orion Бегунов Михаил Tax Compliance Доровских Владислав White Square Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Завьялова Юлия FTL Advisers Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ Коновалова Анастасия АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Копылова Екатерина Tax Compliance Кузнецова Наталья О2-STREAM Кукла Мария FTL Advisers Маргулис Роман ASB Consulting Модянова Анна Технологии Доверия Нестеренко Алексей ФБК Право Новикова Елена АЛРУД Попова Екатерина ITSWM Савсерис Сергей Пепеляев Групп Семенова Мария ФБК Право Сосновский Сергей Пепеляев Групп Страж Максим Лемчик, Крупский и партнеры Тер-Никогосян Роксана VERBA LEGAL Фролова Мария Б1-Консалт Худенко Карина Технологии Доверия Шатенок Ростислав АЛЬТХАУС (ALTHAUS) Ярощук Оксана VERBA LEGAL Band 2 Айдаева Дина Melling, Voitishkin & Partners Алешко Надежда Amond & Smith Герасимов Сергей ALPINE Group Герцог Татьяна ФБК Право Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Дейнега Никита Maxima Legal Демиденко Дмитрий Skif Consulting Жаров Никита Tax Compliance Зимянин Михаил Amond & Smith Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кабаков Антон Forte Tax & Law Кравцов Станислав KnP Legal Краснов Максим KnP Legal Кукуев Александр UCL Назаркин Сергей NSV Consulting Немировская Дарья White Stone Проскурнов Ратмир UCL Рудаков Дмитрий KnP Legal Рудоманов Николай Nekrasov, Roudomanov & Partners Савон Анна Quattor Advisory Сафарян Гайк SL LEGAL Скопцова Елена АЛРУД Смурова Юлия SL LEGAL Сотникова Елена White Square Суворов Андрей GSL Law & Consulting Сырская Анна Amond & Smith Халецкий Михаил Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ Валютное регулирование и контроль Трансграничные операции и финансовая инфраструктура Банковские счета Цифровые активы и криптовалюты Band 1 Горшков Илья Лемчик, Крупский и Партнеры Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners Кандыба Максим Технологии Доверия Коваленко Георгий Б1-Консалт Лебедев Андрей Melling, Voitishkin & Partners Наумов Алексей Delcredere Рябинин Андрей Delcredere Сафарян Гайк SL LEGAL Смурова Юлия SL LEGAL Сотников Игорь E L W I Тарунтаев Антон Лемчик, Крупский и Партнеры Тимчук Андрей Delcredere Хаминский Роман LEVEL Legal Services Band 2 Бегунов Михаил Tax Compliance Бондаренко Кирилл Amond & Smith Горшкова Лидия Пепеляев Групп Гридасова Екатерина INSIGHT Демиденко Дмитрий Skif Consulting Зимянин Михаил Amond & Smith Ким Владимир Quattor Advisory Копылова Екатерина Tax Compliance Краснова Татьяна GSL Law & Consulting Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Назаркин Сергей NSV Consulting Порамонова Елизавета INSIGHT Савон Анна Quattor Advisory Седляр Владислав INSIGHT Серякова Екатерина Деловые Решения и Технологии Суворов Андрей GSL Law & Consulting Тихоненок Иван Amond & Smith Чернова Наталья Quattor Advisory САНКЦИОННОЕ ПРАВО Санкционный комплаенс и консультирование Разблокировка активов Оспаривание санкций, лицензии регуляторов Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний Band 1 Аксенов Юрий Orchards Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Ахметов Азат Orchards Белых Федор E L W I Гландин Сергей BGP Litigation Дейнега Никита Maxima Legal Демина Наталья Maxima Legal Дудко Алексей LEVEL Legal Services Жемчугов Никита VERBA LEGAL Захаров Григорий Orchards Зимин Андрей E L W I Изоткина Эллина LEVEL Legal Services Качура Валерия Линия Права Морозов Сергей BGP Litigation Невеева Татьяна VERBA LEGAL Попова Екатерина ITSWM Риков Владислав BGP Litigation Розеева Анастасия White Square Самарский Марат VERBA LEGAL Сезин Иван White Square Семенкин Иван Линия Права Скопчевский Кирилл White Square Сорокина Ольга O2-STREAM Сотников Игорь E L W I Станкевич Алексей Orchards Тимчук Андрей Delcredere Хаминский Роман LEVEL Legal Services Хуажев Олег VERBA LEGAL Чапаев Сергей E L W I Чернова Валерия E L W I Югай Вячеслав VERBA LEGAL Band 2 Автонова Екатерина E L W I Герасимов Сергей ALPINE Group Демина Валерия White Stone Дроздова Екатерина FTL Advisers Кандыба Максим Технологии Доверия Касумян Артем Delcredere Клепалов Никита White Square Ключников Максим ALPINE Group Кузнец Игорь FTL Advisers Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Назаркин Сергей NSV Consulting Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Пацева Наталья FTL Advisers Полидорский Павел ALPINE Group Пучков Степан BELGRAVIA LAW Рассадкина Дарья White Stone Тихонова Светлана NSV Consulting Улугова Камила Линия Права Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Чиркин Дмитрий White Stone КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА Подтверждение происхождения капитала Комплаенс-файл и личный комплаенс Взаимодействие с банками и финансовыми организациями Финансовый мониторинг и проверяющие органы Band 1 Белых Федор E L W I Демиденко Дмитрий Skif Consulting Маргулис Роман ASB Consulting Group Сорокина Ольга O2-STREAM Сотников Игорь E L W I Band 2 Автонова Екатерина E L W I Гупало Анна ASB Consulting Group Красильников Святослав O2-STREAM Макарова Дарья IPN Partners Рудоманов Николай Nekrasov, Roudomanov & Partners Сеничева Марина O2-STREAM Стерлягова Ксения O2-STREAM СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ M&A и продажа бизнеса Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence Band 1 Баева Мария LEVEL Legal Services Бондаренко Кирилл Amond & Smith Волынец Анна Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Зимина Ирина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Зимянин Михаил Amond & Smith Иванцова Наталья Деловые Решения и Технологии Казанцев Михаил Адвокатское Бюро ЕПАМ Качура Валерия Линия Права Костенников Игорь LEVEL Legal Services Крылова Юлия Деловые Решения и Технологии Кузнецов Александр VERBA LEGAL Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Невеева Татьяна VERBA LEGAL Оганов Арташес SL LEGAL Панов Александр VERBA LEGAL Рудяков Александр VERBA LEGAL Сафарян Гайк SL LEGAL Семенкин Иван Линия Права Смурова Юлия SL LEGAL Соловьева Елена Деловые Решения и Технологии Сорокина Ольга O2-STREAM Улугова Камила Линия Права Хуажев Олег VERBA LEGAL Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services Югай Вячеслав VERBA LEGAL Band 2 Ганюшин Олег Gate.Legal Горшкова Лидия Пепеляев Групп Елистратов Артем VERBA LEGAL Ким Владимир Quattor Advisory Коневский Алексей Пепеляев Групп Кравцов Станислав KnP Legal Краснов Максим KnP Legal Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры Маргулис Роман ASB Consulting Мартиросян Гайк Quattor Advisory Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Орлова Юлия Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Рябцев Виталий Сотби Смирнов Илья Stellar Intell Соколова Владислава O2-STREAM Хаустова Александра Gate.Legal Чиркин Дмитрий White Stone НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО Сделки с недвижимостью Строительство и девелопмент личных объектов Владение, управление, эксплуатация Споры в сфере недвижимости Band 1 Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ Дуйко Любовь АБ Вертикаль Литовкин Константин Б1-Консалт Микони Татьяна АБ Вертикаль Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Band 2 Зусман Евгения You & Partners Кабаков Антон Forte Tax & Law Катков Александр Legal Group NOVATOR Орешкина Ирина Lumina Legal Проскурнов Ратмир UCL Тимошенко Елена Бюро адвокатов «Де-юре» Халед Али Аль-Хадрами UCL Чуманова Мария FTL Advisers ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО Частная авиация Яхты и морские суда Предметы искусства и коллекционирование Прочие предметы роскоши Band 1 Андрончева Ирина Деловые Решения и Технологии Беляева Мария Gate.Legal Ганюшин Олег Gate.Legal Дуйко Любовь АБ Вертикаль Жемчугов Никита VERBA LEGAL Кактыньш Анита АБ Вертикаль Козина Елена ЭЛКО профи Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии Микони Татьяна АБ Вертикаль Риков Владислав BGP Litigation Самарский Марат VERBA LEGAL Сафарян Гайк SL LEGAL Смурова Юлия SL LEGAL Хаустова Александра Gate.Legal Band 2 Богданов Дмитрий SL LEGAL Крылова Юлия Деловые Решения и Технологии Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии Пячюра Регина АБ Вертикаль Шиляков Евгений BGP Litigation РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Судебные споры в РФ: наследственные споры Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры Международные споры, исполнение решений, розыск активов Споры с государственными структурами Band 1 Автонова Екатерина E L W I Аксенов Юрий Orchards Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Алмакаев Денис LEVEL Legal Services Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Ахметов Азат Orchards Баханец Роман Orion Белых Федор E L W I Бородкин Вадим Orchards Буйко Олег VERBA LEGAL Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Гулин Иван MALGORA Group Демченко Антон Delcredere Дудко Алексей LEVEL Legal Services Захаров Григорий Orchards Изоткина Эллина LEVEL Legal Services Ищук Илья КИАП Корельский Андрей КИАП Королев Сергей Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Красников Антон Сотби Левичев Сергей UCL Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Мизенко Юрий Сотби Наумов Алексей Delcredere Невеева Татьяна VERBA LEGAL Петров Станислав UCL Розеева Анастасия White Square Рябцев Виталий Сотби Станкевич Алексей Orchards Стасюк Иван MALGORA Group Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Хаминский Роман LEVEL Legal Services Хуажев Олег VERBA LEGAL Югай Вячеслав VERBA LEGAL Ядыкин Алексей White Square Band 2 Андреева Юлия Lumina Legal Бакаев Намру UCL Воробьев Юрий Пепеляев Групп Жердев Даниил КИАП Ковалева Елена Legal Principles Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Краснов Максим KnP Legal Ланин Игорь Skif Consulting Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Олехнович Анастасия MALGORA Group Орешкина Ирина Lumina Legal Прохоров Леонид White Square Сорокопуд Александр UCL Сычева Ольга МКА RUBICON Шевцова Виктория МКА RUBICON БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА Защита личных и семейных активов в банкротстве Субсидиарная ответственность Личное банкротство и трансграничная несостоятельность Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование Band 1 Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ Ахметов Азат Orchards Беседин Анатолий ЭЛКО профи Бородкин Вадим Orchards Гасанов Магомед АЛРУД Гулин Иван MALGORA Group Егорова Кира АЛРУД Жердев Даниил КИАП Захаров Григорий Orchards Ищук Илья КИАП Катков Александр Legal Group NOVATOR Качура Валерия Линия Права Королев Дмитрий Линия Права Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR Костоваров Алексей Линия Права Красников Антон Сотби Купцов Дмитрий АЛРУД Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Наумов Алексей Delcredere Олехнович Анастасия MALGORA Group Петрачков Сергей АЛРУД Савосько Сергей Delcredere Стасюк Иван MALGORA Group Творогова Мария Лемчик, Крупский и Партнеры Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре» Черныхов Артур АЛРУД Band 2 Волынец Анна Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Гуляев Сергей Omni Legal Жданова Ольга Omni Legal Зимина Ирина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Кокрин Кирилл Линия Права Лексина Полина Gate.Legal Линская Елена MALGORA Group Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Мизенко Юрий Сотби Петров Станислав UCL Родионова Алина R&Mdefence Рябцев Виталий Сотби Сергийчук Богдан ЭЛКО профи Спиридонов Александр Delcredere Ющик Юлия Лемчик, Крупский и Партнеры УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА Уголовно-правовая защита в РФ Превентивная работа Международная защита Административная ответственность Band 1 Алешин Владимир АБ Вертикаль Астафьев Константин КИАП Бастраков Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ Гармаев Юрий Criminal Defense Firm Григориади Дмитрий КИАП Застрожин Валерий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Калиниченко Дмитрий КИАП Королев Сергей Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Новиков Алексей Criminal Defense Firm Третьяков Константин Адвокатское Бюро ЕПАМ Band 2 Беляева Мария Gate.Legal Гетманов Александр R&M Defence Городова Анастасия Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры Дремов Никита Юнион Дьячков Олег Legal Group NOVATOR Катков Александр Legal Group NOVATOR Лезникова Виктория Пахомов Лигал Груп Мелков Алексей Пахомов Лигал Груп Мыльцын Дмитрий R&M Defence Пахомов Константин Пахомов Лигал Груп Родионова Алина R&M Defence Рябцев Виталий Сотби Смирнов Илья Stellar Intell Шакин Виталий МКА «ЮрСити» Шевцова Виктория MKA RUBICON РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ Защита чести, достоинства и деловой репутации Неприкосновенность частной жизни и персональные данные Кибербезопасность личной и семейной информации Band 1 Астафьев Константин КИАП Васильева Светлана Melling, Voitishkin & Partners Григориади Дмитрий КИАП Калиниченко Дмитрий КИАП Ковалева Елена Legal Principles Корельский Андрей КИАП Матюшов Станислав Melling, Voitishkin & Partners Паушкина Юлия КИАП Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners Пучков Степан BELGRAVIA LAW Розеева Анастасия White Square Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW Band 2 Закарая Русудани Legal Principles Спахова Екатерина КИАП Суслов Роман КИАП