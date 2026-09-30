Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Рейтинг лучших юридических фирм и юристов в сфере private wealth по версии ИД «Коммерсантъ»

Последние несколько лет заметно изменили отношение к личному капиталу. Его сохранение, передача наследникам, инвестирование и правовая защита требуют все более сложных решений — причем с затруднениями во всех этих процессах сталкиваются уже не только крупнейшие семьи.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Частные клиенты стали внимательнее относиться как к структуре владения активами, так и, например, к вопросам наследования и репутационных рисков. На фоне растущих клиентских потребностей быстро растет и рынок юридических фирм, работающих в сегменте private wealth. И этот сегмент давно вышел за пределы нескольких привычных практик. Юристы сопровождают инвестиции и реструктуризацию активов, создают личные фонды, занимаются налоговым и наследственным планированием, помогают покупать предметы искусства и другие дорогие вещи, защищают деловую репутацию и интеллектуальную собственность. Все чаще к этому добавляются семейные споры, миграционные вопросы, санкции, уголовно-правовые риски и переговоры с банками. Запросы клиентов сегодня широки, и они нуждаются не в отдельных специалистах, а в междисциплинарной команде, способной закрыть весь круг перечисленных вопросов.

Для ИД «Коммерсантъ» это стало поводом внимательнее посмотреть на рынок и подготовить рейтинг юридических компаний в сфере private wealth. Исследование получилось объемным, поскольку сам рынок сегодня устроен сложно; мы включили в него большинство ключевых юридических направлений: от наследственного планирования, налогового консалтинга, структурирования активов и управления репутацией до интеллектуальной собственности, сопровождения крупных покупок и проектов в сфере уголовного права. Такой подход позволяет взглянуть на private wealth комплексно, за границами узких специализаций — как на набор практик, соединяющихся вокруг интересов конкретного человека и его семьи.

При этом оценить сектор private wealth сложнее, чем многие другие практики юридического рынка, поскольку значительная часть работы здесь по определению остается непубличной, а отношения с клиентами строятся на конфиденциальности.

В текущем рейтинге мы по итогу анкетирования, проведенного среди юридических компаний, работающих в сегменте private wealth, рассматриваем наиболее заметные практики и демонстрируем аудитории ИД «Коммерсантъ», насколько разнообразной стала правовая работа с личным капиталом. Рынок продолжает развиваться, появляются новые инструменты и новые запросы, меняется роль самих консультантов; мы будем следить за этими изменениями и рассчитываем, что вместе с рынком будет развиваться и само исследование.

Private wealth: лучшие юридические фирмы

СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ
И ЗАЩИТА КАПИТАЛА
Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов
Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры
Личные и наследственные фонды (РФ)
Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур
Band 1
ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
BGP Litigation
Delcredere
E L W I
FTL Advisers
IPN Partners
ITSWM
LEVEL Legal Services
Melling, Voitishkin & Partners
O2-STREAM
Orchards
Orion
Tax Compliance
VERBA LEGAL
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Б1-Консалт
КИАП
Лемчик, Крупский и Партнеры
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Band 2
ALPINE Group
Amond & Smith
ASB Consulting
GSL Law & Consulting
INSIGHT
KnP Legal
Legal Group NOVATOR
Maxima Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
Quattor Advisory
Skif Consulting
SL LEGAL
White Stone
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
МКА RUBICON
Технологии Доверия
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Наследственное планирование и стратегия передачи капитала
Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел
Наследование с иностранным элементом
Band 1
ALTHAUS Group
BGP Litigation
FTL Advisers
IPN Partners
ITSWM
Maxima Legal
Melling, Voitishkin & Partners
O2-STREAM
Orion
VERBA LEGAL
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Б1-Консалт
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Band 2
ALPINE Group
Amond & Smith
Forte Tax & Law
GSL Law & Consulting
KnP Legal
Lumina Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
White Stone
ГК Лигал
МКА RUBICON
Технологии Доверия
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Брачные договоры и режим имущества супругов
Разводы и семейные споры
Дети, опека, международные споры о детях
Band 1
BELGRAVIA.LAW
BGP Litigation
Lumina Legal
Maxima Legal
O2-STREAM
Orchards
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Бюро адвокатов «Де-юре»
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
МКА RUBICON
Band 2
ARFEMIDA
Legal Principles
Maxima Legal
Wellborn Legacy
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
ГК ЛИГАЛ
МКА «ЮрСити»
Юнион
НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
Личное налогообложение и налоговое планирование
Международное налогообложение
Контролируемые иностранные компании (КИК)
Налоговое резидентство
Отчетность, декларирование
Амнистия капиталов
Налоговые споры и проверки
Band 1
ASB Consulting
FTL Advisers
ITSWM
Melling, Voitishkin & Partners
Orion
Tax Compliance
VERBA LEGAL
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Б1-Консалт
Деловые Решения и Технологии
Лемчик, Крупский и партнеры
О2-STREAM
Пепеляев Групп
Технологии Доверия
ФБК Право
Band 2
ALPINE Group
Amond & Smith
Forte Tax & Law
GSL Law & Consulting
KnP Legal
Maxima Legal
Nekrasov, Roudomanov & Partners
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
Quattor Advisory
Skif Consulting
SL LEGAL
UCL
White Stone
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Валютное регулирование и контроль
Трансграничные операции и финансовая инфраструктура
Банковские счета
Цифровые активы и криптовалюты
Band 1
Delcredere
E L W I
ITSWM
LEVEL Legal Services
Melling, Voitishkin & Partners
SL LEGAL
Б1-Консалт
Лемчик, Крупский и Партнеры
Технологии Доверия
Band 2
Amond & Smith
GSL Law & Consulting
INSIGHT
NSV Consulting
Quattor Advisory
Skif Consulting
Tax Compliance
Деловые Решения и Технологии
Пепеляев Групп
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Санкционный комплаенс и консультирование
Разблокировка активов
Оспаривание санкций, лицензии регуляторов
Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний
Band 1
BGP Litigation
Delcredere
E L W I
ITSWM
LEVEL Legal Services
Maxima Legal
O2-STREAM
Orchards
VERBA LEGAL
White Square
Band 2
ALPINE Group
BELGRAVIA LAW
FTL Advisers
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
NSV Consulting
White Stone
Деловые Решения и Технологии
Линия Права
Технологии Доверия
КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА
Подтверждение происхождения капитала
Комплаенс-файл и личный комплаенс
Взаимодействие с банками и финансовыми организациями
Финансовый мониторинг и проверяющие органы
Band 1
ASB Consulting Group
E L W I
IPN Partners
O2-STREAM
Skif Consulting
СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ
M&A и продажа бизнеса
Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала
Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence
Band 1
Amond & Smith
ASB Consulting Group
LEVEL Legal Services
NSP
O2-STREAM
SL LEGAL
VERBA LEGAL
White Stone
Адвокатское Бюро ЕПАМ
Линия Права
Пепеляев Групп
Band 2
Gate.Legal
KnP Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Quattor Advisory
Stellar Intell
You & Partners
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Деловые Решения и Технологии
Лемчик, Крупский и Партнеры
МКА «Основа»
Сотби
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Сделки с недвижимостью
Строительство и девелопмент личных объектов
Владение, управление, эксплуатация
Споры в сфере недвижимости
Band 1
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
Б1-Консалт
Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
Forte Tax & Law
FTL Advisers
Legal Group NOVATOR
Lumina Legal
UCL
You & Partners
ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО
Частная авиация
Яхты и морские суда
Предметы искусства и коллекционирование
Прочие предметы роскоши
Band 1
BGP Litigation
Gate.Legal
SL LEGAL
АБ Вертикаль
Деловые Решения и Технологии
ЭЛКО профи
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Судебные споры в РФ: наследственные споры
Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов
Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры
Международные споры, исполнение решений, розыск активов
Споры с государственными структурами
Band 1
Delcredere
E L W I
LEVEL Legal Services
MALGORA Group
Orchards
Orion
VERBA LEGAL
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
Бюро адвокатов «Де-юре»
КИАП
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Сотби
Band 2
KnP Legal
Legal Group NOVATOR
Legal Principles
Lumina Legal
Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Skif Consulting
UCL
МКА RUBICON
Пепеляев Групп
БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА
Защита личных и семейных активов в банкротстве
Субсидиарная ответственность
Личное банкротство и трансграничная несостоятельность
Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование
Band 1
Delcredere
Legal Group NOVATOR
MALGORA Group
Orchards
Адвокатское Бюро ЕПАМ
АЛРУД
Бюро адвокатов «Де-юре»
КИАП
Лемчик, Крупский и Партнеры
Линия Права
Сотби
ЭЛКО профи
Band 2
Gate.Legal
Omni Legal
UCL
Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
Уголовно-правовая защита в РФ
Превентивная работа
Международная защита
Административная ответственность
Band 1
Criminal Defense Firm
АБ Вертикаль
Адвокатское Бюро ЕПАМ
КИАП
Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Сотби
Band 2
Gate.Legal
MKA RUBICON
R&M Defence
Stellar Intell
МКА «ЮрСити»
Пахомов Лигал Груп
Юнион
РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
Кибербезопасность личной и семейной информации
Band 1
BELGRAVIA LAW
Legal Principles
Melling, Voitishkin & Partners
White Square
Адвокатское Бюро ЕПАМ
КИАП

Private wealth: лучшие юристы

СТРУКТУРИРИРОВАНИЕ ВЛАДЕНИЯ
И ЗАЩИТА КАПИТАЛА
Комплексное структурирование личных, семейных и бизнес-активов
Трасты, зарубежные фонды и холдинговые структуры
Личные и наследственные фонды (РФ)
Администрирование, редомициляция и ликвидация иностранных структур
Band 1
Айдаева Дина Melling, Voitishkin & Partners
Аксенов Юрий Orchards
Алексеев Максим АЛРУД
Артемьев Сергей АЛРУД
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Баханец Роман Orion
Бегунов Михаил Tax Compliance
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Егорова Кира АЛРУД
Елистратов Артем VERBA LEGAL
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Захаров Григорий Orchards
Зимин Андрей E L W I
Коваленко Георгий Б1-Консалт
Копылова Екатерина Tax Compliance
Королев Евгений White Square
Костенников Игорь LEVEL Legal Services
Крупский Андрей Лемчик, Крупский и Партнеры
Кукла Мария FTL Advisers
Куянцева Ирина BGP Litigation
Макарова Екатерина White Square
Мареев Алексей White Square
Наумов Алексей Delcredere
Новикова Елена АЛРУД
Овцынова Татьяна Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Панов Александр VERBA LEGAL
Пацева Наталья FTL Advisers
Перелехова Инна IPN Partners
Попова Екатерина ITSWM
Пушкарская Наталья IPN Partners
Риков Владислав BGP Litigation
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Самохвалов Антон КИАП
Сорокина Ольга O2-STREAM
Станислав Кравцов KnP Legal
Станкевич Алексей Orchards
Суворов Михаил White Square
Творогова Мария Лемчик, Крупский и Партнеры
Тихомиров Глеб LEVEL Legal Services
Фролова Мария Б1-Консалт
Хаминский Роман LEVEL Legal Services
Чапаев Сергей E L W I
Чернова Валерия E L W I
Чуманова Мария FTL Advisers
Шатенок Ростислав ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
Штоян Гаяне BGP Litigation
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Band 2
Герасимов Сергей ALPINE Group
Гридасова Екатерина INSIGHT
Дейнега Никита Maxima Legal
Демиденко Дмитрий Skif Consulting
Демина Наталья Maxima Legal
Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Зимянин Михаил Amond & Smith
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Камзолова Марина ALPINE Group
Ким Владимир Quattor Advisory
Коновалова Анастасия ALTHAUS (АЛЬТХАУС)
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Краснова Татьяна GSL Law & Consulting
Маргулис Роман ASB Consulting
Модянова Анна Технологии Доверия
Назаркин Сергей NSV Consulting
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Порамонова Елизавета INSIGHT
Савон Анна Quattor Advisory
Самусенко Анастасия Maxima Legal
Сафарян Гайк SL LEGAL
Седляр Владислав INSIGHT
Седляр Олег INSIGHT
Сеничева Марина O2-STREAM
Скопчевский Кирилл White Square
Смурова Юлия SL LEGAL
Соколова Владислава O2-STREAM
Сорокин Дмитрий IPN Partners
Спахова Екатерина КИАП
Страж Максим Лемчик, Крупский и Партнеры
Худенко Карина Технологии Доверия
Чиркин Дмитрий White Stone
Чувакин Иван Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Шиляков Евгений BGP Litigation
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Наследственное планирование и стратегия передачи капитала
Завещания, фидуциарные роли, ведение наследственных дел
Наследование с иностранным элементом
Band 1
Айдаева Дина Melling, Voitishkin & Partners
Алексеев Максим АЛРУД
Баханец Роман Orion
Буйко Олег VERBA LEGAL
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Демина Наталья Maxima Legal
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Егорова Кира АЛРУД
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Иванова Светлана IPN Partners
Коваленко Георгий Б1-Консалт
Крохалев Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Кузнец Игорь FTL Advisers
Кукла Мария FTL Advisers
Мальцев Антон Melling, Voitishkin & Partners
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Овцынова Татьяна Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Пацева Наталья FTL Advisers
Попова Екатерина ITSWM
Риков Владислав BGP Litigation
Сорокина Ольга O2-STREAM
Сурвилло Наталия VERBA LEGAL
Тер-Никогосян Роксана VERBA LEGAL
Шатенок Ростислав ALTHAUS Group
Штоян Гаяне BGP Litigation
Ярощук Оксана VERBA LEGAL
Band 2
Андреева Юлия Lumina Legal
Гавриличев Кирилл ГК Лигал
Герасимов Сергей ALPINE Group
Гончарова Кристина АЛРУД
Дроздова Екатерина FTL Advisers
Зимянин Михаил Amond & Smith
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Кактыньш Анита АБ Вертикаль
Кравцов Станислав KnP Legal
Краснов Максим KnP Legal
Краснова Татьяна GSL Law & Consulting
Крикоров Владимир NSV Consulting
Модянова Анна Технологии Доверия
Немировская Дарья White Stone
Орешкина Ирина Lumina Legal
Полидорский Павел ALPINE Group
Расторгуева Анастасия ARFEMIDA
Сеничева Марина O2-STREAM
Суворов Андрей GSL Law & Consulting
Сычева Ольга МКА RUBICON
Худенко Карина Технологии Доверия
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Шестакова Елизавета Maxima Legal
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Брачные договоры и режим имущества супругов
Разводы и семейные споры
Дети, опека, международные споры о детях
Band 1
Абакумова Екатерина Maxima Legal
Алексеев Максим АЛРУД
Андреева Юлия Lumina Legal
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ахметов Азат Orchards
Бородкин Вадим Orchards
Волынец Анна Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Демина Наталья Maxima Legal
Дергунова Виктория Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Егорова Кира АЛРУД
Захаров Григорий Orchards
Королев Сергей Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Овцынова Татьяна Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Орешкина Ирина Lumina Legal
Стерлягова Ксения O2-STREAM
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Штоян Гаяне BGP Litigation
Шевцова Виктория МКА RUBICON
Band 2
Гончарова Кристина АЛРУД
Гавриличев Кирилл ГК ЛИГАЛ
Демидов Эдуард Юнион
Кельбах Марина Юнион
Ковалева Елена Legal Principles
Маркова Екатерина Wellborn Legacy
Николаенко Марина Бюро адвокатов «Де-юре»
Нуждина Алина Wellborn Legacy
Орлова Юлия Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Расторгуева Анастасия ARFEMIDA
Шакина Виктория МКА «ЮрСити»
Шестакова Елизавета Maxima Legal
НАЛОГИ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
Личное налогообложение и налоговое планирование
Международное налогообложение
Контролируемые иностранные компании (КИК)
Налоговое резидентство
Отчетность, декларирование
Амнистия капиталов
Налоговые споры и проверки
Band 1
Алексеев Максим АЛРУД
Андрончева Ирина Деловые Решения и Технологии
Аракелов Игорь White Square
Артемьев Сергей АЛРУД
Баханец Роман Orion
Бегунов Михаил Tax Compliance
Доровских Владислав White Square
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Завьялова Юлия FTL Advisers
Калинин Сергей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Коновалова Анастасия АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Копылова Екатерина Tax Compliance
Кузнецова Наталья О2-STREAM
Кукла Мария FTL Advisers
Маргулис Роман ASB Consulting
Модянова Анна Технологии Доверия
Нестеренко Алексей ФБК Право
Новикова Елена АЛРУД
Попова Екатерина ITSWM
Савсерис Сергей Пепеляев Групп
Семенова Мария ФБК Право
Сосновский Сергей Пепеляев Групп
Страж Максим Лемчик, Крупский и партнеры
Тер-Никогосян Роксана VERBA LEGAL
Фролова Мария Б1-Консалт
Худенко Карина Технологии Доверия
Шатенок Ростислав АЛЬТХАУС (ALTHAUS)
Ярощук Оксана VERBA LEGAL
Band 2
Айдаева Дина Melling, Voitishkin & Partners
Алешко Надежда Amond & Smith
Герасимов Сергей ALPINE Group
Герцог Татьяна ФБК Право
Гладких Олег Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Дейнега Никита Maxima Legal
Демиденко Дмитрий Skif Consulting
Жаров Никита Tax Compliance
Зимянин Михаил Amond & Smith
Зиятдинов Константин Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Кравцов Станислав KnP Legal
Краснов Максим KnP Legal
Кукуев Александр UCL
Назаркин Сергей NSV Consulting
Немировская Дарья White Stone
Проскурнов Ратмир UCL
Рудаков Дмитрий KnP Legal
Рудоманов Николай Nekrasov, Roudomanov & Partners
Савон Анна Quattor Advisory
Сафарян Гайк SL LEGAL
Скопцова Елена АЛРУД
Смурова Юлия SL LEGAL
Сотникова Елена White Square
Суворов Андрей GSL Law & Consulting
Сырская Анна Amond & Smith
Халецкий Михаил Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, БАНКИ, ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Валютное регулирование и контроль
Трансграничные операции и финансовая инфраструктура
Банковские счета
Цифровые активы и криптовалюты
Band 1
Горшков Илья Лемчик, Крупский и Партнеры
Жестков Сергей Melling, Voitishkin & Partners
Кандыба Максим Технологии Доверия
Коваленко Георгий Б1-Консалт
Лебедев Андрей Melling, Voitishkin & Partners
Наумов Алексей Delcredere
Рябинин Андрей Delcredere
Сафарян Гайк SL LEGAL
Смурова Юлия SL LEGAL
Сотников Игорь E L W I
Тарунтаев Антон Лемчик, Крупский и Партнеры
Тимчук Андрей Delcredere
Хаминский Роман LEVEL Legal Services
Band 2
Бегунов Михаил Tax Compliance
Бондаренко Кирилл Amond & Smith
Горшкова Лидия Пепеляев Групп
Гридасова Екатерина INSIGHT
Демиденко Дмитрий Skif Consulting
Зимянин Михаил Amond & Smith
Ким Владимир Quattor Advisory
Копылова Екатерина Tax Compliance
Краснова Татьяна GSL Law & Consulting
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Назаркин Сергей NSV Consulting
Порамонова Елизавета INSIGHT
Савон Анна Quattor Advisory
Седляр Владислав INSIGHT
Серякова Екатерина Деловые Решения и Технологии
Суворов Андрей GSL Law & Consulting
Тихоненок Иван Amond & Smith
Чернова Наталья Quattor Advisory
САНКЦИОННОЕ ПРАВО
Санкционный комплаенс и консультирование
Разблокировка активов
Оспаривание санкций, лицензии регуляторов
Санкционные споры, контрмеры, уход иностранных компаний
Band 1
Аксенов Юрий Orchards
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Ахметов Азат Orchards
Белых Федор E L W I
Гландин Сергей BGP Litigation
Дейнега Никита Maxima Legal
Демина Наталья Maxima Legal
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Жемчугов Никита VERBA LEGAL
Захаров Григорий Orchards
Зимин Андрей E L W I
Изоткина Эллина LEVEL Legal Services
Качура Валерия Линия Права
Морозов Сергей BGP Litigation
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Попова Екатерина ITSWM
Риков Владислав BGP Litigation
Розеева Анастасия White Square
Самарский Марат VERBA LEGAL
Сезин Иван White Square
Семенкин Иван Линия Права
Скопчевский Кирилл White Square
Сорокина Ольга O2-STREAM
Сотников Игорь E L W I
Станкевич Алексей Orchards
Тимчук Андрей Delcredere
Хаминский Роман LEVEL Legal Services
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Чапаев Сергей E L W I
Чернова Валерия E L W I
Югай Вячеслав VERBA LEGAL
Band 2
Автонова Екатерина E L W I
Герасимов Сергей ALPINE Group
Демина Валерия White Stone
Дроздова Екатерина FTL Advisers
Кандыба Максим Технологии Доверия
Касумян Артем Delcredere
Клепалов Никита White Square
Ключников Максим ALPINE Group
Кузнец Игорь FTL Advisers
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Назаркин Сергей NSV Consulting
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Пацева Наталья FTL Advisers
Полидорский Павел ALPINE Group
Пучков Степан BELGRAVIA LAW
Рассадкина Дарья White Stone
Тихонова Светлана NSV Consulting
Улугова Камила Линия Права
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Чиркин Дмитрий White Stone
КОМПЛАЕНС И ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛА
Подтверждение происхождения капитала
Комплаенс-файл и личный комплаенс
Взаимодействие с банками и финансовыми организациями
Финансовый мониторинг и проверяющие органы
Band 1
Белых Федор E L W I
Демиденко Дмитрий Skif Consulting
Маргулис Роман ASB Consulting Group
Сорокина Ольга O2-STREAM
Сотников Игорь E L W I
Band 2
Автонова Екатерина E L W I
Гупало Анна ASB Consulting Group
Красильников Святослав O2-STREAM
Макарова Дарья IPN Partners
Рудоманов Николай Nekrasov, Roudomanov & Partners
Сеничева Марина O2-STREAM
Стерлягова Ксения O2-STREAM
СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИИ
M&A и продажа бизнеса
Частные инвестиции, PE/VC, рынки капитала
Сделки с активами и ценными бумагами, due diligence
Band 1
Баева Мария LEVEL Legal Services
Бондаренко Кирилл Amond & Smith
Волынец Анна Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Дятлова Наталья Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Зимина Ирина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Зимянин Михаил Amond & Smith
Иванцова Наталья Деловые Решения и Технологии
Казанцев Михаил Адвокатское Бюро ЕПАМ
Качура Валерия Линия Права
Костенников Игорь LEVEL Legal Services
Крылова Юлия Деловые Решения и Технологии
Кузнецов Александр VERBA LEGAL
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Оганов Арташес SL LEGAL
Панов Александр VERBA LEGAL
Рудяков Александр VERBA LEGAL
Сафарян Гайк SL LEGAL
Семенкин Иван Линия Права
Смурова Юлия SL LEGAL
Соловьева Елена Деловые Решения и Технологии
Сорокина Ольга O2-STREAM
Улугова Камила Линия Права
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Эрвиц Леонид LEVEL Legal Services
Югай Вячеслав VERBA LEGAL
Band 2
Ганюшин Олег Gate.Legal
Горшкова Лидия Пепеляев Групп
Елистратов Артем VERBA LEGAL
Ким Владимир Quattor Advisory
Коневский Алексей Пепеляев Групп
Кравцов Станислав KnP Legal
Краснов Максим KnP Legal
Лемчик Александр Лемчик, Крупский и Партнеры
Маргулис Роман ASB Consulting
Мартиросян Гайк Quattor Advisory
Некторов Александр Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Орлова Юлия Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Рябцев Виталий Сотби
Смирнов Илья Stellar Intell
Соколова Владислава O2-STREAM
Хаустова Александра Gate.Legal
Чиркин Дмитрий White Stone
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Сделки с недвижимостью
Строительство и девелопмент личных объектов
Владение, управление, эксплуатация
Споры в сфере недвижимости
Band 1
Верле Екатерина Адвокатское Бюро ЕПАМ
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Литовкин Константин Б1-Консалт
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Band 2
Зусман Евгения You & Partners
Кабаков Антон Forte Tax & Law
Катков Александр Legal Group NOVATOR
Орешкина Ирина Lumina Legal
Проскурнов Ратмир UCL
Тимошенко Елена Бюро адвокатов «Де-юре»
Халед Али Аль-Хадрами UCL
Чуманова Мария FTL Advisers
ЛЮКСОВЫЕ АКТИВЫ: ЯХТЫ, АВИАЦИЯ, ИСКУССТВО
Частная авиация
Яхты и морские суда
Предметы искусства и коллекционирование
Прочие предметы роскоши
Band 1
Андрончева Ирина Деловые Решения и Технологии
Беляева Мария Gate.Legal
Ганюшин Олег Gate.Legal
Дуйко Любовь АБ Вертикаль
Жемчугов Никита VERBA LEGAL
Кактыньш Анита АБ Вертикаль
Козина Елена ЭЛКО профи
Кофанова Татьяна Деловые Решения и Технологии
Микони Татьяна АБ Вертикаль
Риков Владислав BGP Litigation
Самарский Марат VERBA LEGAL
Сафарян Гайк SL LEGAL
Смурова Юлия SL LEGAL
Хаустова Александра Gate.Legal
Band 2
Богданов Дмитрий SL LEGAL
Крылова Юлия Деловые Решения и Технологии
Матвеева Анастасия Деловые Решения и Технологии
Пячюра Регина АБ Вертикаль
Шиляков Евгений BGP Litigation
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Судебные споры в РФ: наследственные споры
Судебные споры в РФ: корпоративные споры частных клиентов
Судебные споры в РФ: имущественные и иные споры
Международные споры, исполнение решений, розыск активов
Споры с государственными структурами
Band 1
Автонова Екатерина E L W I
Аксенов Юрий Orchards
Александров Антон Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Алмакаев Денис LEVEL Legal Services
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ахметов Азат Orchards
Баханец Роман Orion
Белых Федор E L W I
Бородкин Вадим Orchards
Буйко Олег VERBA LEGAL
Голубев Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Гулин Иван MALGORA Group
Демченко Антон Delcredere
Дудко Алексей LEVEL Legal Services
Захаров Григорий Orchards
Изоткина Эллина LEVEL Legal Services
Ищук Илья КИАП
Корельский Андрей КИАП
Королев Сергей Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Красников Антон Сотби
Левичев Сергей UCL
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Мизенко Юрий Сотби
Наумов Алексей Delcredere
Невеева Татьяна VERBA LEGAL
Петров Станислав UCL
Розеева Анастасия White Square
Рябцев Виталий Сотби
Станкевич Алексей Orchards
Стасюк Иван MALGORA Group
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Хаминский Роман LEVEL Legal Services
Хуажев Олег VERBA LEGAL
Югай Вячеслав VERBA LEGAL
Ядыкин Алексей White Square
Band 2
Андреева Юлия Lumina Legal
Бакаев Намру UCL
Воробьев Юрий Пепеляев Групп
Жердев Даниил КИАП
Ковалева Елена Legal Principles
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Краснов Максим KnP Legal
Ланин Игорь Skif Consulting
Макаров Роман Nektorov, Saveliev & Partners (NSP)
Олехнович Анастасия MALGORA Group
Орешкина Ирина Lumina Legal
Прохоров Леонид White Square
Сорокопуд Александр UCL
Сычева Ольга МКА RUBICON
Шевцова Виктория МКА RUBICON
БАНКРОТСТВО, СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АНТИКРИЗИСНАЯ ЗАЩИТА
Защита личных и семейных активов в банкротстве
Субсидиарная ответственность
Личное банкротство и трансграничная несостоятельность
Антикризисное управление и предбанкротное урегулирование
Band 1
Архипов Денис Адвокатское Бюро ЕПАМ
Ахметов Азат Orchards
Беседин Анатолий ЭЛКО профи
Бородкин Вадим Orchards
Гасанов Магомед АЛРУД
Гулин Иван MALGORA Group
Егорова Кира АЛРУД
Жердев Даниил КИАП
Захаров Григорий Orchards
Ищук Илья КИАП
Катков Александр Legal Group NOVATOR
Качура Валерия Линия Права
Королев Дмитрий Линия Права
Косаков Вячеслав Legal Group NOVATOR
Костоваров Алексей Линия Права
Красников Антон Сотби
Купцов Дмитрий АЛРУД
Михальская Екатерина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Наумов Алексей Delcredere
Олехнович Анастасия MALGORA Group
Петрачков Сергей АЛРУД
Савосько Сергей Delcredere
Стасюк Иван MALGORA Group
Творогова Мария Лемчик, Крупский и Партнеры
Филиппов Никита Бюро адвокатов «Де-юре»
Черныхов Артур АЛРУД
Band 2
Волынец Анна Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Гуляев Сергей Omni Legal
Жданова Ольга Omni Legal
Зимина Ирина Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Кокрин Кирилл Линия Права
Лексина Полина Gate.Legal
Линская Елена MALGORA Group
Маркатюк Вадим Адвокатское бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург»
Мизенко Юрий Сотби
Петров Станислав UCL
Родионова Алина R&Mdefence
Рябцев Виталий Сотби
Сергийчук Богдан ЭЛКО профи
Спиридонов Александр Delcredere
Ющик Юлия Лемчик, Крупский и Партнеры
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗАЩИТА
Уголовно-правовая защита в РФ
Превентивная работа
Международная защита
Административная ответственность
Band 1
Алешин Владимир АБ Вертикаль
Астафьев Константин КИАП
Бастраков Андрей Адвокатское Бюро ЕПАМ
Гармаев Юрий Criminal Defense Firm
Григориади Дмитрий КИАП
Застрожин Валерий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Калиниченко Дмитрий КИАП
Королев Сергей Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Ловырев Дмитрий Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Новиков Алексей Criminal Defense Firm
Третьяков Константин Адвокатское Бюро ЕПАМ
Band 2
Беляева Мария Gate.Legal
Гетманов Александр R&M Defence
Городова Анастасия Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
Дремов Никита Юнион
Дьячков Олег Legal Group NOVATOR
Катков Александр Legal Group NOVATOR
Лезникова Виктория Пахомов Лигал Груп
Мелков Алексей Пахомов Лигал Груп
Мыльцын Дмитрий R&M Defence
Пахомов Константин Пахомов Лигал Груп
Родионова Алина R&M Defence
Рябцев Виталий Сотби
Смирнов Илья Stellar Intell
Шакин Виталий МКА «ЮрСити»
Шевцова Виктория MKA RUBICON
РЕПУТАЦИЯ, ПРИВАТНОСТЬ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Защита чести, достоинства и деловой репутации
Неприкосновенность частной жизни и персональные данные
Кибербезопасность личной и семейной информации
Band 1
Астафьев Константин КИАП
Васильева Светлана Melling, Voitishkin & Partners
Григориади Дмитрий КИАП
Калиниченко Дмитрий КИАП
Ковалева Елена Legal Principles
Корельский Андрей КИАП
Матюшов Станислав Melling, Voitishkin & Partners
Паушкина Юлия КИАП
Петров Виктор Melling, Voitishkin & Partners
Пучков Степан BELGRAVIA LAW
Розеева Анастасия White Square
Уэллс Бенджамин BELGRAVIA LAW
Band 2
Закарая Русудани Legal Principles
Спахова Екатерина КИАП
Суслов Роман КИАП
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд