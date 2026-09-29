Крымчане получили от 12 до 17 колонии по делу о госизмене

Троих крымчан, следивших за радиоэфиром Черноморского флота по поручению украинской разведки, приговорили к лишению свободы на 16, 17 и 12 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Персональные данные крымчан, а также обстоятельства их задержания не раскрывают. В отношении каждого из фигурантов было возбуждено уголовное дело о государственной измене в составе группы лиц по предварительному сговору.

По данным ЦОС ФСБ, уроженец Крыма был завербован украинской разведкой во время поездки в Польшу осенью 2023 года. Он привлек к сотрудничеству еще двух жителей полуострова. Мужчины получили спецсредства для перехвата радиосигналов. Они установили их в Севастополе, а потом и Новороссийске для удаленного контроля за радиоэфиром в местах базирования кораблей Черноморского флота.

По версии следствия, деятельность крымчан позволила бы украинским военным и спецслужбам получать точные данные о составе корабельных группировок, уровне их боеготовности, планах командования, а также корректировать ракетные удары и атаки БПЛА в режиме реального времени.

Александр Дремлюгин, Симферополь