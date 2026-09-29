Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области увеличился на треть

Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области в январе—августе 2026 года увеличился по сравнению с восемью месяцами прошлого года на 29,1% — до 30,3 млрд руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В России за восемь месяцев выдано 1,1 млрд руб. автокредитов с ростом на 30,7%, отмечается в сообщении. Наибольший объем выдачи наблюдался в Москве и Московской области (107,2 млрд и 86,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (63,3 млрд руб.) и Татарстане (53,8 млрд руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача кредитов на покупку автомобиля остается на невысоком уровне: по сравнению с 2024 годом объем займов сократился в 1,5 раза. «Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков,— полагает Алексей Волков.

Как писал «Ъ-Приволжье», объем выданных автокредитов в Нижегородской области в январе—июле 2026 года увеличился на 33% — до 25,5 млрд руб.

Владимир Зубарев