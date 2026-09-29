Тамбовский бизнесмен получил условный срок за хищение 1,8 млн при ремонте дорог

Бывшего генерального директора тамбовского ООО «Асап-Комплект» приговорили к пяти годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. По версии следствия, фигурант похитил более 1,8 млн руб. при ремонте автодорог по муниципальным контрактам. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. По данным картотеки, речь идет об экс-владельце фирмы Игоре Ефремове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Асап-Комплект» зарегистрировали в Тамбове в марте 2008 года. Основной профиль фирмы — прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие группировки. Уставный капитал предприятия составляет 12,5 тыс. руб. С октября 2022 года компанией руководит генеральный директор Алексей Широков, до этого компанию возглавлял Игорь Ефремов. Алексей Широков также выступает единственным учредителем (до июня 2022-го 100% долей владел Игорь Ефремов). В 2025 году выручка «Асап-Комплект» сократилась на 67,8% и составила 58,7 млн руб. против 182,3 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль рухнула сразу на 96,2% — до 1,3 млн руб.

Следствие установило, что в 2021 году в рамках исполнения двух муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог в селах Старая Казинка и Ярок Мичуринского района Тамбовской области Ефремов совершил хищение бюджетных средств путем завышения стоимости фактически выполненных работ. Его действия квалифицировали как мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В ходе судебного разбирательства экс-гендиректор «Асап-Комплекта» частично возместил ущерб. Суд, помимо основного наказания, также постановил взыскать с него в пользу муниципалитета более 960 тыс. руб. в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В середине сентября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Тамбовский облсуд изменил приговор бывшему гендиректору застройщика ООО «Рони» Роману Шамояну, признанному виновным в мошенничестве при строительстве жилого дома на улице Коммунальной в областном центре (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Четырехлетний условный срок заменен на аналогичный в колонии общего режима.

Денис Данилов