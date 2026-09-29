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В Сызрани автобус наехал на световую опору

Во вторник, 29 сентября, в Сызрани произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, в 05:50 (MSK+1) водитель автобуса ПАЗ двигался по ул. Невской. В районе дома №31 он не справился с управлением и наехал на световую опору. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. Пострадавших в результате аварии нет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева