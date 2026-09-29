ФСБ и полиция обнаружили подпольный склад алкоголя в Сочи
В Сочи силовики изъяли 4 тонны алкоголя без маркировки
В Сочи полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконное производство алкоголя. В качестве подозреваемых проходят три человека.
Как сообщило МВД, трое местных жителей оборудовали в частных домах помещения для производства и хранения алкоголя. Там же находились дегустационные залы. Во время обыска обнаружены бочки для вина, канистры, а также оборудование и ингредиенты для производства крепких напитков. Изъято более 4 тонн готового вина, чачи и коньяка без маркировок.
Возбуждено уголовное дело по статье о производстве товаров без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Подозреваемых отпустили с обязательством о явке.
Часть 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации применяется к производству, приобретению или хранению в целях сбыта алкогольной продукции без обязательной маркировки в особо крупном размере. Формулировка статьи также охватывает перевозку и сбыт такой продукции. Таким образом, возбуждение дела по этой норме квалифицирует не только факт отсутствия маркировки, но и предполагаемый оборот товара.
Санкция части 6 статьи 171.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.