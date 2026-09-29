На «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора
На портале «Госуслуги» начал работать сервис для подготовки брачного договора. Соглашение определяет права супругов на имущество, а также их обязанности в браке и при возможном разводе.
Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате у нотариуса. Теперь заполнить проект документа можно на «Госуслугах», после чего останется заверить его в нотариальной конторе.
Сервис доступен в разделе «Обращение к нотариусу» в категории «жизненные ситуации».
Онлайн-проект не заменяет содержательную проверку договора у нотариуса. При удостоверении важно, чтобы сторонам были разъяснены их права, обязанности и последствия заключения брачного договора и чтобы они подтвердили понимание этих положений.
Нотариальное оформление сохраняет и практическое значение как гарантия ответственности за совершенное действие: нотариус отвечает за причиненный по своей вине вред, а его профессиональная ответственность подлежит страхованию. Дополнительное покрытие обеспечивают коллективное страхование нотариусов региональными нотариальными палатами и компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты.