На «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора

На портале «Госуслуги» начал работать сервис для подготовки брачного договора. Соглашение определяет права супругов на имущество, а также их обязанности в браке и при возможном разводе.

Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате у нотариуса. Теперь заполнить проект документа можно на «Госуслугах», после чего останется заверить его в нотариальной конторе.

Сервис доступен в разделе «Обращение к нотариусу» в категории «жизненные ситуации».