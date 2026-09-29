Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора

На портале «Госуслуги» начал работать сервис для подготовки брачного договора. Соглашение определяет права супругов на имущество, а также их обязанности в браке и при возможном разводе.

Ранее весь процесс оформления брачного договора проходил в очном формате у нотариуса. Теперь заполнить проект документа можно на «Госуслугах», после чего останется заверить его в нотариальной конторе.

Сервис доступен в разделе «Обращение к нотариусу» в категории «жизненные ситуации».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Онлайн-проект не заменяет содержательную проверку договора у нотариуса. При удостоверении важно, чтобы сторонам были разъяснены их права, обязанности и последствия заключения брачного договора и чтобы они подтвердили понимание этих положений.

Нотариальное оформление сохраняет и практическое значение как гарантия ответственности за совершенное действие: нотариус отвечает за причиненный по своей вине вред, а его профессиональная ответственность подлежит страхованию. Дополнительное покрытие обеспечивают коллективное страхование нотариусов региональными нотариальными палатами и компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд