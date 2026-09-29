РЖД изменит расписание поездов между севером Башкирии и Удмуртией

С 30 сентября по 4 октября пригородные поезда между Сарапулом и Янаулом будут ходить по новому расписанию.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии, электричка №6411 из Янаула будет отправляться не в 9:14, как ранее, а в 6:40 по местному времени. Прибытие в Сарапул ожидается в 8:12 по местному времени вместо 9:52 по предыдущему расписанию.

Отправка обратного поезда №6412 — в 9:02, а не 10:50. Поезд прибудет в город на северо-востоке Башкирии в 10:33, тогда как ранее приезжал в 13:21.

Идэль Гумеров