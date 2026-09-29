Жителя Орска оштрафовали за фото атаки БПЛА

Жителя Орска привлекли к административной ответственности за нарушение указа губернатора Оренбургской области от 29 июля 2025 года №324-ук, касающегося усиления охраны общественного порядка и безопасности. Как сообщили в судебном участке №5 Ленинского района, мужчина снял на фото и видео применение вражеских беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, мужчина прочитал соответствующую новость на одном из местных порталов и опубликовал под ней фотографию последствий атаки БПЛА.

В суде мужчина вину не признал и попросил прекратить делопроизводство. Фигурант заявил, что на его снимках не видно ни объекта атаки, ни самого дрона, а сами материалы были удалены.

Суд рассмотрел дело и назначил местному жителю штраф в размере 5 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.

Яна Вежлева