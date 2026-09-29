В Челябинской области проведут эксперимент по использованию роботов-доставщиков

Челябинская область попала в список регионов, где экспериментально будут эксплуатировать роботов для доставки товаров. Проект продлится три года, указано в соответствующем постановлении правительства РФ.

Результатом испытания должно стать формирование новых видов и форм бизнеса, в том числе рынка разработки и производства роверов — автономных роботов-доставщиков. Устройства, которые будут участвовать в эксперименте, должны соответствовать определенным параметрам. Необходимо, чтобы они были оснащены сканером пространства на расстоянии от 30 м, камерами, индивидуальными номерами, светоотражающими элементами и звуковым сигналом. Ширина роботов — не более 80 см, длина — до 110 см, вес — 120 кг. Кроме того, ездить ровер должен со скоростью не более 25 км в час. Устройства могут пользоваться велосипедными дорожками, тротуарами и переходами. Допускается выезд на обочину при наличии препятствий. Если робот мешает движению пешеходов, необходимо, чтобы он снижал скорость до комфортной либо вовсе останавливался. Пилотными регионами стали 35 субъектов страны.

Виталина Ярховска