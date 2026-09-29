ФНС «пройдется» по квартирам

Федеральная налоговая служба ищет 154 тыс. серых арендодателей. Как указывают в ФНС, речь о продолжении системной работы по обелению этого сектора экономики. Впрочем, там признают, что доказать сокрытие доходов от сдачи жилья непросто. Среди потенциальных нарушителей — физлица, владельцы жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества, сообщает источник «Известий» в налоговых органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

При этом вычислить таких «рантье» несложно. С одной стороны, все данные о недвижимости и налоговом статусе ее владельца хранятся в государственных системах. С другой стороны, есть открытые цифровые следы, регулярные переводы на карту и даже показания арендатора или соседей. И если физлицо получает доход наличными, его расходы все равно фиксируются. Несмотря на это, с точки зрения текущего законодательства доказать факт сокрытия доходов сложно. Правда, есть одно но, рассказал “Ъ FM” гендиректор юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Ломакин:

«Налоговые инспекции идут по пути снижения стандартов доказывания и всегда предлагают добровольно устранить расхождения по неуплате налогов. Если человек не согласится, ФНС откроет в его отношении проверку. С ИП это сделать легче, с физлицом — тяжелее. Но, возможно, пока мы увидим точечные назначения проверки, всех остальных пока будут уговаривать. Где-то через год это будет достаточно массово. От 10 до 20% добровольно что-то заплатят. Те, кто не заплатили, могут попасть под проверку. Вероятность низкая, оцениваю ее сейчас в 10%, может быть, даже 5% от общего количества».

Долгое время налоговая пристально доходы физлиц в этой части не отслеживала. Куда активнее работали ОПОПы, общественные пункты охраны порядка, которые с завидной регулярностью устраивали рейды по съемным квартирам. Но и серая зона этого рынка за последние годы заметно сжалась. По оценкам Международной академии ипотеки и недвижимости, если раньше доля теневых арендодателей достигала 96%, то сейчас составляет порядка 70%. Примерно треть из них работает в статусе самозанятых. И они в зоне риска, считает партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«Забавно, что буквально в выходные в канале ФНС они рассуждали о мифах, может ли самозанятый сдавать машино-место, и вроде в голове обычного человека ответ очевиден. Но на самом деле авторы, которые ведут канал ФНС, с такой радостью сообщают: а вот и не угадали, можно сдавать только жилые помещения. Может быть, все-таки нужно посмотреть на регулирование, которое закладывает сомнения для определенной доли населения. Сложный вопрос, как заставить людей разумно относиться к налогам, которые они обязаны платить».

Но сменить налоговый статус и отправиться в светлое будущее без последствий тоже не получится, предупреждает налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева:

«У самозанятых очень ограниченный перечень, какую деятельность они могут вести. Налоги нужно заплатить за предыдущие периоды. Оформить ИП за предыдущий период невозможно. Максимум, чего можно добиться — это попросить, чтобы штрафы не начислялись. Между теми, кто раз ошибся, и теми, кто вообще не платит налоги, огромная пропасть. До первых налоговая, может быть, доберется, но позже. А вот за тех, кто вообще не платит налоги, сейчас серьезно взялись».

Впрочем, и предупредительные меры, видимо, довольно убедительны. По итогам прошлого года обелились почти 64 тыс. таких рантье, пополнив бюджет более чем на 9 млрд руб. за счет налогов и страховых взносов.

Екатерина Вихарева