Экс-замгендиректора ЧМЗ получил семь лет за мошенничество при закупках IT-услуг

Глазовский райсуд Удмуртии приговорил к семи годам лишения свободы бывшего заместителя генерального директора АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) по цифровизации Алексея Майкова. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 159, ч. 4 УК РФ; ст. 285, ч. 1 УК РФ). Еще по одному эпизоду — легализации преступных доходов (ст. 174.1, ч. 2 УК РФ) — суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Как установил суд, в 2023–2024 годах господин Майков создал аффилированную ему компанию, формальным директором которой было другое лицо. Используя служебное положение, он организовал восемь закупок IT-услуг, которые, по выводам суда, не требовались предприятию. Договоры заключались с подконтрольной компанией, тогда как фактически работы выполняли сотрудники ЧМЗ либо действующий подрядчик предприятия.

По данным суда, перечисленные аффилированной компании средства составили 12,9 млн руб. Часть из них — 2,2 млн руб. — была легализована посредством фиктивных договоров с супругой осужденного.

Кроме того, суд установил, что Майков обеспечил заключение четырех договоров на ремонт и разработку концепции на общую сумму 6,6 млн руб., что повлекло нарушение интересов предприятия.

В итоге Алексею Майкову назначено семь лет колонии общего режима, штраф 800 тыс. руб., а также запрет в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с закупками товаров, работ и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В пользу АО «ЧМЗ» с осужденного взыскано 12,9 млн руб. в счет возмещения материального ущерба. Еще 6,6 млн руб., которые суд признал денежными средствами, полученными в результате преступления, конфискованы в доход государства.

По эпизоду легализации преступных доходов суд назначил Майкову штраф 100 тыс. руб., однако освободил от этого наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

До вступления приговора в законную силу запрет определенных действий заменен на заключение под стражу. Осужденный был взят под стражу в зале суда.