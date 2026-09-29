Челябинца осудили за убийство мачехи после спора о наследстве

Ленинский районный суд Челябинска признал виновным 57-летнего местного жителя в убийстве мачехи из-за наследства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2025 года горожанин и супруга его умершего отца, являвшаяся наследницей частного дома, поссорились на счет имущества. Местный житель во время спора начал бить мачеху табуретом, руками и ногами. Всего он нанес 17 ударов. После челябинец скрылся с места преступления. Тело 75-летней потерпевшей нашла соседка, которая пришла проверить пенсионерку, не отвечавшую на ее звонки. Горожанин выбросил свои вещи со следами крови в мусорку, их обнаружили при расследовании убийства.

Суд удовлетворил исковые требования родственника пенсионерки о компенсации морального вреда в размере 1 млн руб.

Виталина Ярховска