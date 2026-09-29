В Самарской области поджог камыша спровоцировал крупный пожар, угрожавший лесу

В Самарской области локализованы два крупных пожара у Безенчукского лесничества — общая площадь возгорания составила 245 га. По данным регионального Минприроды, очаги были зафиксированы 27 и 28 сентября: горел камыш, при этом существовала реальная угроза перехода огня на лесной фонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

К 29 сентября оба пожара были локализованы, один полностью ликвидирован; на месте продолжается дотушивание. Угрозы лесному фонду и населенным пунктам сейчас нет.

Для борьбы с огнем привлечены расчеты МЧС и лесопожарные подразделения областного минприроды. На месте работают 14 специалистов и четыре единицы техники, включая две автоцистерны, малый лесопатрульный комплекс и противопожарный трактор. Также проведена опашка вдоль границ леса.

Предварительной причиной возгораний власти называют умышленный поджог. Как сообщил глава регионального Минприроды Артем Ефимов, камыш могли поджечь ради «расчистки» мест для охоты и рыбалки. Министр взял ситуацию под личный контроль и квалифицировал произошедшее как преступление: «Это не халатность, а преступление. В степной зоне ветер меняется мгновенно, и чей-то кощунственный „комфорт“ мог обернуться катастрофой».

До 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. Минприроды призывает жителей воздержаться от разведения огня на природе. При обнаружении возгораний можно обращаться на горячую линию лесной охраны по телефону: 8 (846) 231-00-63.

Георгий Портнов