Мишустин заявил о росте спроса на авиаперелеты у россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Господин Мишустин заявил, что спрос на авиаперелеты в России растет и на внутренних, и на международных направлениях. Он призвал создавать условия для увеличения числа рейсов и авиамаршрутов.

По данным Росавиации, с мая по август российские авиакомпании перевезли 39,5 млн пассажиров. Из них 29,6 млн — по внутренним направлениям, 9,9 млн — по международным. «20 российских авиакомпаний выполняют международные полеты. 61 иностранная авиакомпания выполняет полеты в Российскую Федерацию. Это говорит об отсутствии блокады России на международных линиях»,— сказал господин Ядров (цитата по сайту правительства).

По словам премьера, гражданская авиация в России продолжает развиваться «несмотря на все вызовы». «Президент подчеркивал необходимость максимального обеспечения потребности граждан в авиаперелетах. Спрос на них в нашей стране устойчиво растет, причем как на внутренних направлениях, так и на международных»,— сказал Михаил Мишустин.

Как выяснил «Ъ», власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа оценивается в пределах 500 руб. за внутренний рейс и 1 тыс.— за международный. При текущем пассажиропотоке это позволит собрать 200–250 млрд руб. в 2027–2030 годах, после чего потребность в платеже может отпасть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что рост стоимости билетов грозит падением трафика.

Подробности — в материале «Ъ» «Сборная инициатива».