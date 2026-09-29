В Нью-Йорке из-за шторма затопило улицы

Сильные дожди продолжают идти на восточном побережье США из-за шторма. В прибрежных районах Нью-Йорка и Нью-Джерси затопило улицы. В восточной части штата Массачусетс действует предупреждение о наводнении.

Как передает CBS News, жители Нью-Йорка и Нью-Джерси передвигались по затопленным улицам на байдарках и каноэ. Припаркованные автомобили находились частично или почти полностью в воде.

Шторм обрушился на северо-восточную часть США 25 сентября. Сильные дожди продолжались в течение трех дней. Около 21 тыс. домов остались без электричества. В Нью-Йорке погиб один человек.