В Нью-Йорке из-за шторма затопило улицы
CBS: жители Нью-Йорка после шторма передвигались по улицам на байдарках
Сильные дожди продолжают идти на восточном побережье США из-за шторма. В прибрежных районах Нью-Йорка и Нью-Джерси затопило улицы. В восточной части штата Массачусетс действует предупреждение о наводнении.
Как передает CBS News, жители Нью-Йорка и Нью-Джерси передвигались по затопленным улицам на байдарках и каноэ. Припаркованные автомобили находились частично или почти полностью в воде.
Шторм обрушился на северо-восточную часть США 25 сентября. Сильные дожди продолжались в течение трех дней. Около 21 тыс. домов остались без электричества. В Нью-Йорке погиб один человек.
Изменение климата повышает риск внезапных наводнений, тогда как городская инфраструктура с трудом справляется с такими нагрузками. Поэтому многодневные сильные осадки быстро превращаются в перебои в работе транспорта и электроснабжении, особенно в районах, где вода затрагивает улицы и инженерные сети.
В сентябре 2021 года циклон «Ида» уже приводил к масштабным последствиям в этом регионе: в Нью-Йорке из-за наводнений погибли девять человек, а в Элизабет в Нью-Джерси тела четырех погибших нашли в затопленных подвалах. Тогда же рекордные осадки вызвали приостановку движения метро на некоторых ветках Нью-Йорка.