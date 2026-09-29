Профессионалов ждут в специальном порядке

Тракторист, заведующий пансионата и врач-психиатр — МВД составило список зарубежных специалистов, которые смогут устраиваться в российские компании вне квот. В перечень вошло 180 профессий из 11 сфер, от сельского хозяйства и промышленности до здравоохранения и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Помимо этого ведомство определило должности, которые дадут иностранцам право получать разрешение на работу без ограничений. Это техник по наладке и испытаниям, генеральный директор, управляющий и начальник предприятия, а еще программист.

Технические специальности оказались самыми востребованными. В правительстве предлагают, не оглядываясь на лимиты, принимать в стране авиационных механиков, проектировщиков, слесарей, а также инженеров по автоматизации производства. Таким образом власти пытаются преследовать сразу несколько целей, считает основатель IT-компании InSeq Алексей Бегаев:

«Первая цель — это держать в тонусе наших российских специалистов. Если иностранцы будут просить меньшую оплату, при этом обладать большей квалификацией, то это подстегнет наши кадры повышать свое мастерство. Таким образом мы можем получить специалистов в определенных узких областях, и это приведет к развитию, на самом деле, и отраслей, и технологий. А самое главное это влечет за собой умение применять различные решения, которые уже существуют на рынке.

Кроме того, если мы развиваем партнерские отношения с определенными государствами, то логично уже на профессиональном уровне, давая конкретные прикладные задачи, повышать и уровень этих специалистов. Возможно, после они вернутся в свои страны и продолжат развивать промышленность наших партнеров. Я думаю, здесь многовекторная политика.

Как показывает практика последних лет, специалистов не хватает абсолютно во всех отраслях экономики. Но нельзя считать, что только какой-то средний профессиональный труд нам требуется. Очень хорошие университеты и в Узбекистане, и в Киргизии, и в Индии».

Помимо технических профессий, в списке МВД часто можно встретить медицинские специальности. Вне квот предлагается трудоустраивать, в частности, онкологов, анестезиологов, реаниматологов, хирургов и педиатров. Как предполагают собеседники “Ъ FM”, миграционные послабления в сфере связаны с дефицитом кадров. Ранее СМИ со ссылкой на данный Минздрава сообщали, что российской системе здравоохранения не хватает около 100 тыс. работников. Однако не стоит рассматривать иностранцев как решение исключительно кадровых проблем, заметил главврач медицинской клиники Hadassah Medical Борис Чурадзе:

«Государство действительно сейчас практически не предусматривает эти квоты. По сути, мы сейчас открываем ворота, приглашаем людей.

При этом важно сохранять жесткие требования к квалификации, аккредитации.

Приглашение иностранных специалистов может быть же не просто инструментом закрытия дефицита. Важно еще воспринимать это как трансфер экспертизы. Какие-то технологии потом остаются у нас, мы их используем, то есть важно воспринимать это как взаимный обмен.

Так, если говорить о нашей клинике, то мы точечно привлекаем израильских специалистов, в том числе и для онлайн-консультаций. Они периодически прилетают, проводят некоторые операции. Мы приглашаем специалистов-онкологов, специалистов по ядерной медицине и лучевой диагностике, некоторых хирургов».

Есть в перечне МВД и неожиданные специальности, например, артист цирка, ассистент хормейстра или машинист автомотрисы — это железнодорожный вагон с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, в список включили трактористов. Их нехватка порой буквально парализует работу сельхозпредприятий, пояснил руководитель фермерского хозяйства «Богородская нива» Игорь Бобылёв:

«Да, требуются механизаторы, трактористы. Специалистов очень мало. Даже среди иностранных рабочих нормального, знающего, опытного тракториста найти очень сложно. Такой человек должен знать матчасть, уметь найти неисправность, быстро и грамотно ее устранить, чтобы техника не простаивала и была в рабочем состоянии. Сейчас же все в города подались, все ищут и пытаются получить высшее образование, юридическое, менеджерское. Простые рабочие специальности мало кого интересуют».

В этом году получить разрешение на работу в рамках миграционных ограничений могут почти 280 тыс. иностранных специалистов с визой. Крупнейшие квоты отведены легкой промышленности, строительной отрасли и машиностроению. При этом на работников из СНГ лимиты не распространяются, они трудоустраиваются по патентам. А мигрантам из стран ЕАЭС специальные разрешения вообще не требуются.

Ива