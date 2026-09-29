Старший вице-президент НОВИКОМа стал победителем премии «Человек Ростеха» по направлению «Забота о людях»

Старший вице-президент НОВИКОМа (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех), руководитель розничного бизнеса банка Дмитрий Криштопа стал победителем в номинации «Топ-руководитель» по направлению «Забота о людях» премии «Человек Ростеха». Награда присуждена за его вклад в развитие линейки социально ориентированных банковских продуктов для сотрудников предприятий Корпорации.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В своей розничной политике АО АКБ «НОВИКОМБАНК» стремится учитывать потребности работников предприятий Ростеха. Так, банк развивает продукты для молодых специалистов до 35 лет, для многодетных семей и наставников. Банк также предлагает преимущества при использовании различных инструментов — на уровне ежедневных расходов, при долгосрочных накоплениях, при приобретении недвижимости. Такой подход соответствует ценности Ростеха «Забота о людях» и отражает стремление банка быть надежной финансовой опорой для сотрудников предприятий Корпорации.

«Для меня эта награда — прежде всего признание работы всей команды НОВИКОМа, работы на благо сотрудников предприятий Ростеха — тех, в чьих руках находится настоящее и будущее российской промышленности. Именно в этом я вижу практическое воплощение ценности «Забота о людях»: наши продукты повышают качество жизни людей, усиливают привлекательность Корпорации как социально ответственного работодателя и создают дополнительные возможности для привлечения и удержания высококлассных специалистов. Спасибо Ростеху за доверие, а моей команде — за профессионализм, энергию и постоянное стремление становиться лучше», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

При этом выгодные условия по банковским продуктам становятся дополнительным HR-инструментом для предприятий-работодателей. Они помогают привлекать квалифицированных специалистов и выстраивать с ними долгосрочные отношения. Таким образом, НОВИКОМ вносит вклад в укрепление кадрового потенциала российской промышленности.

Премия «Человек Ростеха» ежегодно отмечает сотрудников Госкорпорации и ее организаций, которые вносят значимый вклад в развитие предприятий и реализуют важные для Корпорации проекты. В 2026 году в конкурсе приняли участие свыше 460 специалистов из более чем 100 предприятий Ростеха.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»