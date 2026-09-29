Правительство изменило нормы питания заключенных в России

Правительство внесло изменения в нормы питания лиц, находящихся под стражей. Постановление вступит в силу в марте 2027 года, пишет ТАСС.

Для обвиняемых в рацион добавили творог — 100 г в неделю, два куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко в неделю либо фруктовый сок. Для осужденных суточную норму мяса увеличили с 90 до 100 г. Норма овощей для осужденных и обвиняемых выросла с 250 до 320–340 г. При этом для всех находящихся под стражей сократили нормы хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции.

В материалах к документу указано, что рацион подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора по макронутриентам и энергетической ценности. Отсрочку вступления постановления в силу на 180 дней объяснили необходимостью изменить ведомственные акты.