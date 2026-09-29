Правительство изменило нормы питания заключенных в России
Правительство внесло изменения в нормы питания лиц, находящихся под стражей. Постановление вступит в силу в марте 2027 года, пишет ТАСС.
Для обвиняемых в рацион добавили творог — 100 г в неделю, два куриных яйца в неделю, а также одно свежее яблоко в неделю либо фруктовый сок. Для осужденных суточную норму мяса увеличили с 90 до 100 г. Норма овощей для осужденных и обвиняемых выросла с 250 до 320–340 г. При этом для всех находящихся под стражей сократили нормы хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции.
В материалах к документу указано, что рацион подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет соответствовать методическим рекомендациям Роспотребнадзора по макронутриентам и энергетической ценности. Отсрочку вступления постановления в силу на 180 дней объяснили необходимостью изменить ведомственные акты.
Практический смысл изменений — не просто увеличить отдельные позиции, а перераспределить рацион от дешевых крахмалистых источников калорий к более разнообразному набору продуктов. Крахмалистые продукты обеспечивают около половины калорий расчетной продуктовой корзины, но лишь примерно шестую часть ее стоимости, тогда как на мясо, другие продукты животного происхождения, фрукты и овощи приходится почти 70% расходов. Поэтому новый баланс одновременно меняет питательную структуру рациона и повышает требования к его обеспечению.
Рекомендации Роспотребнадзора предусматривают разнообразие продуктов и не менее 400 г фруктов и овощей в день; в них отдельно учитываются зерновые, молочные, мясные и рыбные продукты. Привязка норм к макронутриентам и энергетической ценности означает, что рацион должны оценивать не только по весу отдельных продуктов, но и по соотношению белков, жиров, углеводов и общей калорийности.