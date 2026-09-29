СоюзМаш России объявляет о старте нового федерального проекта «СоюзМаш. Цех историй»

Союз машиностроителей России совместно с Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям» объявляет о старте нового ежегодного федерального творческого проекта «СоюзМаш. Цех историй». Он объединит работников предприятий, студентов и школьников, пресс-службы, региональные отделения СоюзМаш России и отраслевые экспертные структуры.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Главная цель — через реальные истории людей, предприятий и образовательных организаций показать современное отечественное машиностроение, популяризировать инженерные профессии и достижения отрасли, поддержать творческие инициативы работников и молодежи. Участникам предстоит подготовить авторские видеоработы, посвященные профессии, производству, людям труда и их вкладу в общее дело.

Конкурс проводится по шести номинациям:

«Цех историй успеха» — о достижениях предприятий российского машиностроения, людях труда, корпоративной культуре, командной работе, наставничестве, социальных и добровольческих проектах;

«Цех историй мечты» — истории детей работников предприятий о мечте стать инженером, конструктором, технологом или изобретателем;

«Цех историй выбора» — рассказы студентов о выборе инженерной профессии, обучении и первых шагах в карьере;

«Цех историй мастерства» — истории работников предприятий о профессии, наставничестве, трудовых династиях и производственных достижениях;

«Цех историй: импульс» — видеоработы о конкретных решениях и инициативах отраслевых экспертных структур и практических результатах их реализации;

«Цех историй с юмором» — короткие юмористические видеоработы о профессиях, производственных коллективах, инженерной деятельности, технологиях, региональных и отраслевых особенностях.

Старт ежегодного цикла проекта приурочен ко Дню машиностроителя. Прием конкурсных работ начинается 27 сентября и продлится до 1 декабря 2026 года включительно. Со 2 по 19 декабря пройдет оценка работ конкурсным жюри и открытое народное голосование. Итоги проекта подведут до 20 декабря, награждение победителей состоится до 30 декабря.

Для участия необходимо выбрать соответствующую номинацию, подготовить авторскую видеоработу и заполнить электронную заявку. К ней прилагаются конкурсный ролик или ссылка на него, а также документы, предусмотренные Положением о проекте.

Победителя в каждой номинации определит конкурсное жюри. Одновременно пройдет народное голосование, по итогам которого будут определены призеры. Победители и призеры получат дипломы СоюзМаш России и памятные призы, а лучшие видеоработы будут опубликованы на официальных ресурсах организаторов и представлены на профильных мероприятиях, форумах и выставках.

Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей при поддержке АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) принимает активное участие во всех инициативах СоюзМаш, нацеленных на продвижение инженерных специальностей и популяризацию отечественного машиностроения. В 2025 году отделение становилось одним из победителей конкурса «Летопись Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди других проектов — «В команде СоюзМаш», посвященный молодежному движению, и #СпасибоНеделеБезТурникетов, который помогает школьникам познакомиться с предприятиями и профессиями отрасли.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

*** Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

*** Бюро Союза машиностроителей России — основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских ВУЗов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»