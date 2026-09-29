Утвержден список избранных по единому округу депутатов гордумы Перми

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала окончательный список 14 избранных депутатов гордумы Перми восьмого созыва по единому избирательному округу. От партии «Единая Россия» избраны шесть человек, от КПРФ — три, от «Новых людей» —два, от ЛДПР —один, от «Партии пенсионеров» — один, от «Справедливой России» — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«Единую Россию» в гордуме Перми будут представлять Даниил Степанов, Александр Анфалов, Юлия Каракулова, Леонид Новохатский, Рафаил Аллахвердиев и Андрей Шишкин.

КПРФ представят Александр Семенов, Наталия Комаровская и Александр Зинин. От «Новых людей» в гордуму избраны Айна Якупова и Валентин Шаравар. ЛДПР представит Ян Романов, «Партию пенсионеров» — Сергей Дыбаль, «Справедливую Россию» — Марк Коробов.

Стоит отметить, что спикер гордумы Перми прежнего созыва, единоросс Дмитрий Малютин, был избран депутатом краевого заксобрания, но отказался от мандата в пользу Александра Григоренко.