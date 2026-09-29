XIX Всероссийская конференция «Будущее машиностроения России» объединила молодых инженеров и ведущих экспертов России

В МГТУ им. Н.Э. Баумана завершилась XIX Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее машиностроения России». Традиционно мероприятие проходит в конце сентября, в преддверии Дня машиностроителя, и объединяет молодых исследователей, инженеров, представителей промышленности, науки и образования. Организаторами конференции выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана и Союз машиностроителей России.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В адрес участников конференции поступило приветствие генерального директора Госкорпорации «Ростех», председателя Союза машиностроителей России Сергея Чемезова.

«Конференция стала авторитетной площадкой для профессионального диалога, обмена идеями и вовлечения молодежи в решение производственных задач. Символично, что итоговый этап проходит в преддверии Дня машиностроителя. В самых сложных условиях отечественный машиностроительный комплекс продолжает уверенно расти и развиваться, воплощать в жизнь масштабные проекты, способствовать решению важнейших государственных целей», — отметил Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что отрасль объединяет сотни тысяч талантливых специалистов, работа которых направлена на обеспечение технологического суверенитета и обороноспособности страны. Отдельные слова благодарности Сергей Чемезов адресовал ветеранам машиностроения, которые обеспечивают преемственность поколений и передают молодым специалистам профессиональный опыт и знания.

Центральным событием конференции стала панельная дискуссия «Инженер 5.0: человек как интегратор технологий», посвящённая роли инженера в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект способен предложить инженерное решение за секунды. Но кто будет отвечать, если оно окажется ошибочным? Именно такие вопросы сегодня необходимо обсуждать открыто, поскольку технологии меняют не только инструменты инженера, но и требования к его профессиональной ответственности», — отметил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Дискуссия была разделена на два содержательных блока — «Безопасность и регулирование» и «Ответственность и решения». Участники обсудили условия безопасного внедрения ИИ в промышленности, требования к данным и цифровой инфраструктуре, подготовку будущих инженеров, границы применения алгоритмов и ответственность человека за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделили вопросам регулирования искусственного интеллекта. Участники обсудили положения Национальной стратегии развития ИИ и нового федерального закона в этой сфере, а также вопросы безопасности, ответственности и границ применения технологий.

Впервые в рамках дискуссии полноценным участником обсуждения стал «Королёв ИИ» — разработка МГТУ им. Н.Э. Баумана. Цифровому собеседнику задавали вопросы о возможностях и рисках применения искусственного интеллекта в промышленности, а его ответы сравнивали с мнением экспертов и аудитории. Один из ключевых выводов «Королёв ИИ» совпал с общей логикой дискуссии: итоговый результат работы искусственного интеллекта всегда должен проверять человек.

Интерактивный формат позволил вовлечь в обсуждение и аудиторию. В начале и в конце дискуссии участники отвечали на вопрос о роли ИИ в инженерной работе. Около 85% голосов пришлось на варианты «инструмент» и «помощник», тогда как только восемь участников выбрали «автономного исполнителя».

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро Союза машиностроителей России Михаил Гордин подчеркнул, что использование ИИ не должно подменять фундаментальную инженерную подготовку.

«Хороший инженер будущего — это не человек, который всё делает без ИИ, и не человек, который просто умеет правильно написать запрос. Это специалист, который знает предмет достаточно глубоко, чтобы поставить машине правильную задачу, проверить полученный результат и понять, где этот результат применять нельзя», — сказал Михаил Гордин.

В дискуссии также приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель министра обороны РФ Василий Осьмаков и генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член Бюро СоюзМаш России Алан Лушников. Модератором встречи выступил проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Сулегин.

В рамках обсуждения были рассмотрены практические примеры внедрения ИИ в промышленности. В частности, представлен цифровой ассистент инженера-технолога концерна «Калашников», использующий нейросетевые технологии и большие языковые модели для автоматизации технологической подготовки производства. Участники обсудили, какие задачи целесообразно передавать цифровым инструментам, а где последнее слово должно оставаться за инженером.

Привлечение молодых специалистов остается актуальной задачей для машиностроения. Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей уделяет этому вопросу особое внимание, объединяя усилия предприятий и образовательных организаций области. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех), Председатель Правления которого курирует отделение, реализует для работников промышленности специальные финансовые программы, включая льготные условия по ипотечным, потребительским и образовательным кредитам, а также мотивационную программу «Развитие».

Помимо панельной дискуссии, программа конференции включала пленарные и секционные заседания по современным производственным технологиям, роботизации и автоматизации, информационным технологиям, инженерному образованию, математическому моделированию, экономике и организации машиностроительного производства. В рамках итоговой части состоялось награждение победителей секций конференции.

Завершилась конференция церемонией награждения лауреатов XI ежегодной Премии имени Владимира Ревунова за вклад в развитие продукции специального и гражданского назначения. Премию проводит Союз машиностроителей России по инициативе КРЭТ, входящего в Госкорпорацию «Ростех».

В этом году на конкурс поступило 110 работ. Победители определялись в шести номинациях: лучший молодой технолог, лучший молодой разработчик и лучший молодой конструктор в гражданском и специальном сегментах. Общий призовой фонд премии составил 10 млн рублей. За первые места предусмотрено по 800 тыс. рублей, за вторые — по 500 тыс., за третьи — по 200 тыс. рублей.

Среди представленных разработок — аппарат «Мобивент Ультра» для искусственной вентиляции лёгких, предназначенный в том числе для новорождённых с экстремально низкой массой тела; система электропитания нового типа для многоспутниковых группировок, позволяющая сократить стоимость производства комплектующих в 30 раз и сроки их изготовления в 10 раз; антимикробные наноструктурированные покрытия для защиты полимерных материалов от биодеструкции.

В специальном сегменте отмечены разработки в области аддитивных технологий, противодействия малым беспилотным летательным аппаратам и создания элементов крупногабаритных антенн для космических аппаратов из отечественных материалов.

Лауреатами премии стали молодые специалисты МАИ, АО «РЕШЕТНЁВ», НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского, Уральского приборостроительного завода и других предприятий и организаций отрасли.

«Именно такой прямой диалог государства, промышленности, университетов и молодого поколения позволяет ответить на главный вопрос: какими навыками должен обладать инженер, которому предстоит создавать будущее российского машиностроения», — подчеркнул Владимир Гутенев.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

*** Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

*** Бюро Союза машиностроителей России — основной руководящий орган организации. В состав Бюро входят руководители корпораций, холдингов и крупнейших предприятий промышленности, ведущих российских ВУЗов, финансовых и деловых структур России. На заседаниях Бюро обсуждаются актуальные проблемы и задачи промышленного сообщества, перспективные направления и программы развития машиностроения с учетом стратегических интересов национальной экономики.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»