Саратовский госуниверситет имени Чернышевского получил предостережение Рособрнадзора

Рособрнадзор вынес предостережение Саратовскому национальному исследовательскому госуниверситету имени Н. Г. Чернышевского за нарушение обязательных требований в сфере образования. Ведомство указало на отсутствие в вузе утвержденных образовательных программ, учебных планов и рабочих программ по ряду направлений подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рособрнадзор указал СГУ на отсутствие образовательных программ и данных о преподавателях

Фото: vk.ru / saruniversity Рособрнадзор указал СГУ на отсутствие образовательных программ и данных о преподавателях

Фото: vk.ru / saruniversity

Среди выявленных нарушений — отсутствие документации по программам среднего профессионального образования в области сетевого и системного администрирования, бакалавриата по математическим основам компьютерных наук, а также магистратуры по правовому обеспечению деятельности органов публичной власти.

Надзор также зафиксировал проблемы с открытостью информации на официальном сайте университета. В частности, там не размещены данные о должностях руководителей структурных подразделений, включая автотранспортное хозяйство и Балашовский институт (филиал СГУ). Дополнительно отмечено, что при публикации сведений о педагогическом составе вуз не указывает продолжительность опыта работы сотрудников в соответствующей профессиональной сфере. Это требование предусмотрено нормативными актами в области образования.

Еще одним нарушением стало отсутствие актуализированных данных в разделе «Документы». На сайте университета не опубликованы правила приема на 2026-2027 учебный год, что также противоречит установленным требованиям к информированию абитуриентов.

Марина Окорокова