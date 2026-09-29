Жителей Нытвенского округа просят не гулять ночью из-за появления медведей

Администрация Нытвенского округа в соцсетях сообщает, что в нескольких населенных пунктах округа были замечены медведи. Сообщения о животных поступали из села Григорьевского, деревень Кошели и Луговая и Нытвы, где медведь был замечен в районе ул. О. Кошевого-Тимирязева.

В администрации отметили, что ситуация находится под контролем, охотовед принимает все необходимые меры для безопасности жителей. Власти округа просят быть внимательными и осторожными, а также исключить поездки в лес и прогулки в темное время суток. Как отмечают в администрации, при встрече с медведем в границах населенного пункта не нужно подходить близко или пытаться прогнать его самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось о множестве случаев нападения медведей на людей на территории других регионов страны. В Прикамье таких инцидентов не зафиксировано.