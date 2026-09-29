Удмуртия получит дополнительные средства из бюджета РФ на агрострахование

Удмуртия вошла в список из 21 региона России, среди которых распределят более 670 млн руб. дополнительных средств на поддержку сельскохозяйственного страхования. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направлены на сокращение издержки местных производителей, связанных с неблагоприятными погодными условиями — заморозками, засухами, обильными осадками и паводками. Всего на эти цели в 2026 году предусмотрено более 5,5 млрд руб.