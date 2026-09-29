Троих жителей Приморья осудили за хищения у бездомных участников СВО
Уссурийский районный суд признал троих жителей региона виновными в хищении выплат, которые полагались участникам боевых действий на Украине. Организатора преступлений Алексея Панкратова признали виновным в мошенничестве и приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Его подельник Федор Кузьмич получил шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима и штраф 250 тыс. руб., а супруга-сообщница Ольга Панкратова — восемь лет лишения свободы и штраф 400 тыс. руб. Суд отсрочил реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Как сообщила пресс-служба суда, в период с марта 2024 по февраль 2025 года организованная группа, состоящая из супружеской пары и друга семьи, находила лиц без определенного места жительства и убеждала их подписать контракт с Минобороны для участия в военных действиях. Под предлогом помощи в сборе необходимых документов обвиняемые оформляли нотариальные доверенности и получали доступ к банковским счетам потерпевших. Затем фигуранты дела переводили деньги на собственные счета. Всего потерпевшими признаны пять человек. Совокупный размер ущерба от действий злоумышленников составил 8,464 млн руб.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Подсудимые признали вину в полном объеме.
Деньги военнослужащего поступают на его банковский счет, а распоряжаться ими от его имени может другое лицо — при наличии нотариальной доверенности. Такой документ позволяет поручить третьему лицу операции по банковским картам; без доверенности пользоваться картой другого человека незаконно. Поэтому в подобных схемах решающим звеном становится не передача самой карты, а оформление полномочий на операции по счету.
С 1 августа по 31 декабря 2024 года федеральная единовременная выплата при заключении контракта составляла 400 тыс. руб.; регионам рекомендовали установить дополнительную выплату не менее 400 тыс. руб. За счет таких платежей доступ к счету мог открывать представителю возможность распоряжаться значительными суммами, перечисленными военнослужащему.