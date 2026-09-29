Краевой избирком утвердил список избранных депутатов заксобрания по единому округу

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала окончательный список 30 избранных депутатов краевого заксобрания по единому краевому избирательному округу. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

От партии «Единая Россия» в краевой парламент избраны 18 человек: Юрий Борисовец, Сергей Яшкин, Ирина Ермакова, Александр Григоренко, Алексей Мельников, Эдуард Аветисян, Григорий Малинин, Алексей Мазлов, Константин Адаменко, Станислав Швецов, Александр Козюков, Анастасия Фесикова, Алексей Пушков, Анатолий Маховиков, Мария Коновалова, Константин Лызов, Вагаршак Сарксян, Михаил Бесфамильный.

От партии КПРФ — пять человек: Василий Белкин, Адиль Хамидуллин, Владимир Мальчиков, Илья Власов, Николай Богатырев. От партии ЛДПР — три человека: Олег Постников, Алексей Золотарев, Георгий Ткаченко. От партии «Новые люди» — три человека: Андрей Ляшков, Алексей Овчинников, Юрий Айдаров. От партии «Справедливая Россия» — один человек: Вероника Куликова.

Губернатор Дмитрий Махонин, который возглавлял список «Единой России» в регионе, передал мандат господину Борисовцу. Кроме того, после первого заседания регионального парламента заявление о сложении полномочий может написать Алексей Пушков. Это произойдет, если законодательное собрание делегирует господина Пушкова в Совет Федерации.