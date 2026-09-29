Эстонские медиакомпании попросили снять запрет на дубляж контента на русский
Четыре эстонские медиакомпании попросили власти пересмотреть поправки к закону о языке. Компании хотят вернуть возможность дубляжа и закадрового перевода на иностранные языки, в том числе на русский, сообщает ERR.
Руководство компаний ERR, Duo Media Networks, TV3 Grupp Eesti и V World North Europe направило совместное обращение министру образования и науки Эстонии Кристине Каллас. Авторы письма опасаются, что часть русскоязычной аудитории может отказаться от легальных эстонских медиаплатформ в пользу пиратского контента и российских медиаресурсов. По мнению компаний, «сохранение легальных и привлекательных альтернатив важно для дальнейшего сокращения влияния российских телеканалов».
Медиакомпании также опасаются, что новые требования могут привести к закрытию отдельных каналов или переносу деятельности в другие страны. Авторы обращения предупреждают о возможном сокращении доходов от рекламы и подписок, рабочих мест и налоговых поступлений. Они также обращают внимание на то, что новые требования могут снизить конкурентоспособность местных компаний по сравнению с международными платформами, на которые аналогичные ограничения не распространяются.
Поправки в закон о языке приняли в Эстонии летом. Изменения предполагают, что кинотеатрам, телеканалам и другим поставщикам медиаконтента запрещено использовать озвучку или дубляж с иностранного языка на другой иностранный язык. Около 25% населения страны составляют русскоязычные.
Обращение медиакомпаний происходит на фоне курса Эстонии на переход к единому эстоноязычному информационному пространству. В январе 2024 года правительство заявляло, что прекратит финансирование русскоязычного образования и перейдет на единое эстоноязычное, чтобы все граждане находились в едином информационном пространстве и число говорящих на эстонском языке росло.
По заявлению властей, цель состоит в том, чтобы в стране не существовало двух разных систем — двух обособленных образовательных и информационных сред. На этом фоне спор вокруг запрета дубляжа и закадрового перевода касается не только технического способа перевода контента, но и практического применения курса на расширение использования эстонского языка.