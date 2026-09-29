С начала года в Перми архитектурной подсветкой оборудовали 34 здания

На центральных улицах Перми с начала 2026 года на 34 зданиях появилась архитектурная подсветка. Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о домах на ул. Ленина, Сибирской и Чернышевского. Планируется, что до конца года она появится на фасадах еще трех зданий: по адресам: ул. Ленина, 52 и 52а, ул. Сибирская, 1.

В начале сентября МКУ «Пермблагоустройство» объявило конкурс на обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий в Перми. Начальная стоимость контракта составляет 167,3 млн руб. По информации на сайте «ГИС-торги», сейчас процедура выбора подрядчика приостановлена из-за жалобы. Согласно техническому заданию, подсветку нужно оборудовать на 16 зданиях на ул. Братьев Игнатовых, Екатерининской, Крисанова, Луначарского, Петропавловской, Попова и шоссе Космонавтов.

В начале июня текущего года уже объявляли конкурс на поиск подрядчика для оборудования подсветки, однако он также был приостановлен из-за жалобы и отменен.