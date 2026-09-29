FT: Германия и еще пять стран пригрозили заблокировать проект бюджета Евросоюза
Лидеры Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии предупредили руководство ЕС о возможном отказе поддержать проект следующего семилетнего бюджет объединения. В совместном обращении они потребовали сократить расходы на сотни млрд евро, в противном случае решение по бюджету может быть заблокировано, пишет Financial Times.
Шесть стран обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС, что позволяет им диктовать условия и влиять на процесс его согласования, указывает FT. В качестве приоритетных направлений для перераспределения средств предложены оборона и поддержка инновационных предприятий. Одновременно предлагается сократить финансирование сельского хозяйства и программ помощи менее обеспеченным регионам.
Семилетний бюджет Европейского союза нельзя утвердить без согласия всех стран-участниц, поскольку вопросы бюджета относятся к сферам, где требуется единогласие. Таким образом, отказ даже одной из шести стран способен остановить решение. Их совместная позиция превращает требование о сокращении расходов и смене приоритетов в условие самого утверждения финансового плана, а не только в предмет обычного торга при его исполнении.
Перераспределение средств в пользу обороны уже имеет предусмотренный механизм: в ноябре 2024 года странам ЕС разрешили направлять деньги фонда сплочения на поддержку оборонной промышленности и развитие военно-транспортной инфраструктуры. В бюджетном плане на 2021–2027 годы на сокращение экономического неравенства было заложено €392 млрд, из которых к ноябрю 2024 года израсходовали менее 5%. Это создает значительный объем средств, за который при пересмотре приоритетов могут конкурировать оборонные и региональные программы.