FT: Германия и еще пять стран пригрозили заблокировать проект бюджета Евросоюза

Лидеры Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии предупредили руководство ЕС о возможном отказе поддержать проект следующего семилетнего бюджет объединения. В совместном обращении они потребовали сократить расходы на сотни млрд евро, в противном случае решение по бюджету может быть заблокировано, пишет Financial Times.

Шесть стран обеспечивают около 40% поступлений в бюджет ЕС, что позволяет им диктовать условия и влиять на процесс его согласования, указывает FT. В качестве приоритетных направлений для перераспределения средств предложены оборона и поддержка инновационных предприятий. Одновременно предлагается сократить финансирование сельского хозяйства и программ помощи менее обеспеченным регионам.