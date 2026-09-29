Россельхознадзор одобрил ввоз жирафов и других животных из Намибии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разрешила ввоз жирафов и других зоопарковых жвачных животных из Намибии. За их отбором, 30-дневным карантином и отгрузкой будут следить российские госветврачи или сотрудники подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федерального центра охраны здоровья животных).

Соответствующий указ был подписан 25 сентября. Согласно ему, поставщиком станет крупная животноводческая ферма Nuwebegin Boerdery CC. Обязательным условием для ввоза животных в Россию станет оформление ветеринарного сертификата, который будет заверен подписью и печатью врача.

В 2025 году импорт животных из этого региона был временно ограничен. Причиной послужили вспышки опасных вирусных заболеваний (в частности, блютанга) в африканских странах.