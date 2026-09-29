Уфимское училище искусств будет сотрудничать с Сухумским музыкальным училищем

Директор Уфимского училища искусств Шамиль Абдраков и директор Сухумского государственного музыкального училища имени Алексея Чичба подписали соглашение о сотрудничестве между учебными заведениями. Договор подписан в Министерстве культуры Абхазии. Об этом сообщают пресс-службы министерств культуры Башкирии и Абхазии.

Стороны договорились совместно разрабатывать и реализовывать инновационные, культурно-образовательные и творческие проекты. Училища собираются вместе участвовать в международных образовательных проектах и программах, конкурсах, семинарах, творческих школах, мастер-классах.

Идэль Гумеров