«Правый марш во Франции»

Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента Франции. Это данные предвыборного исследования для радиостанции RTL. Согласно подсчетам, в первом туре при различных вариантах участия кандидатов, если бы выборы состоялись сейчас, она могла бы занять первое место и получить до 36% голосов. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о политических перспективах Марин Ле Пен и ее партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Во французской политике произошло знаменательное событие. В Сенате, верхней палате парламента, впервые в истории будет создана полноценная фракция «Национального объединения», партии Марин Ле Пен. Еще совсем недавно эта политическая сила считалась антисистемной, ее называли ультраправой, чуть ли не расистской. И вот теперь она не только имеет самое большое число депутатов в нижней палате, Национальном собрании, но и укоренилась в Сенате, основе основ французского глубинного государства.

Дело в том, что в Сенат нет прямых выборов. Кто будет его членом, определяют не обычные избиратели, а специальная Коллегия выборщиков, состоящая из мэров городов, депутатов регионального уровня и муниципальных советников. Иными словами, из представителей элиты Пятой республики.

Именно такие выборы прошли в минувшее воскресенье. И именно по их итогам «Национальное объединение» и его союзники из недавно созданного движения «Союз правых за республику» получили полноценную фракцию из 14 человек (до этого партию Ле Пен представляли лишь три сенатора, а для формирования фракции требуется как минимум десять).

Отныне сенаторы от «Национального объединения» получат дополнительное государственное финансирование, места в ключевых парламентских комиссиях, смогут легче вносить законопроекты. Но главное — партия преодолела последний из остававшихся барьеров, державших ее в своеобразном политическом гетто, создавая образ нерукопожатных, безответственных популистов, за которых наивные избиратели еще могут голосовать, но которым точно не место в таком элитарном органе, как Сенат.

Второй хорошей новостью для Ле Пен стали итоги свежего опроса общественного мнения, проведенного по заказу радиостанции RTL. Согласно им, лидер «Национального объединения» увеличила свой отрыв от потенциальных конкурентов в гипотетическом втором туре президентских выборов. Так, центриста Эдуара Филиппа, бывшего главу правительства, она побеждает, набирая 57% голосов против 43%. А лидирующий на левом фланге предводитель движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон проигрывает вообще с разгромным счетом: 31% против 69%.

Иными словами, на сегодняшний день (хотя за семь месяцев до выборов еще многое может измениться) Марин Ле Пен выглядит явным фаворитом в борьбе за президентский пост, а «Национальное объединение» все больше воспринимается как будущая партия власти.

В связи с этим в Москве обострилась дискуссия, а можно ли считать это движение и ее лидера, которых во Франции часто называют «прокремлевскими», потенциальными партнерами, способными возродить отношения с Парижем. Сомнений и скепсиса в этом смысле добавили недавние высказывания и самой Ле Пен, и ее ближайшего соратника, кандидата на пост премьер-министра Жордана Барделля. А именно то, что они повторили ритуальные фразы, типичные для любого сегодняшнего французского политика о солидарности с Киевом и готовности ему помогать.

Некоторые «горячие головы» на российском телевидении и даже отдельные политики в соцсетях на этом основании поспешили заклеймить Ле Пен как «русофобку» и поставить ее в один ряд с президентом Макроном, безоговорочно поддерживающим Украину.

При этом упускается из виду то обстоятельство, что во Франции уже фактически началась избирательная кампания, что связи с Москвой (мнимые или реальные) — постоянный повод для выпадов в адрес Ле Пен со стороны ее оппонентов.

Поэтому, согласно всем правилам политической борьбы, не надо давать лишних оснований для критики и подставлять себя под удар, лучше прикрыться общими, ни к чему не обязывающими фразами. Тем более после ритуальных фраз о солидарности с Киевом та же Ле Пен произнесла слова, гораздо более важные с точки зрения ее политического позиционирования. Например, о том, что Париж должен прекратить любую финансовую помощь Украине. И это уж точно никак не вписывается в политическую линию президента Макрона.

В общем, на основе вырванных из контекста фраз каких-либо категорических выводов делать все-таки не стоит. И уж тем более не стоит называть врагом Марин Ле Пен, неоднократно прилетавшую в Москву, встречавшуюся с президентом Путиным и много раз критиковавшую по разным поводам украинские власти. У Москвы сегодня и так слишком много противников, чтобы искусственно плодить новых.

Максим Юсин