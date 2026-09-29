Пермский крайсовпроф и «КОРТРОС-Пермь» заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня Пермский краевой союз организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» и девелоперская компания «КОРТРОС-Пермь» подписали соглашение о партнерстве в сфере улучшения жилищных условий работников предприятий региона.

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В рамках достигнутых договоренностей застройщик предоставит членам профсоюза скидку в размере 5% от стоимости недвижимости в реализуемых проектах компании.

Гендиректор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков отметил, что в настоящий момент компания находится в активной стадии реализации целого ряда проектов комплексного развития территорий (КРТ) в разных районах города. «Создание благоприятных условий для приобретения квартир членами профсоюза — логичный и обоснованный шаг. Пермский край является промышленным регионом, который славится своими рабочими кадрами. Дополнительные преференции призваны помочь людям труда в покупке качественной и современной недвижимости. Отмечу, что предоставляемое застройщиком персональное предложение – это индивидуальные условия, фактически означающие, что приобретение квартиры для членов профсоюзов будет выгоднее и доступнее. Уверен, что и другие крупные пермские девелоперы пойдут по этому пути», — отметил глава Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов. Соглашение между Пермским крайсовпрофом и «КОРТРОС-Пермь» заключено сроком на один год и может быть пролонгировано сторонами, уточнили в компании .

Пермский крайсовпроф объединяет членов профсоюзов ведущих отраслей промышленности: авиастроения, нефтяной и газовой промышленности, машиностроения, оборонной и химической промышленности, электроэнергетики, организаций бюджетной сферы.

АО СЗ «КОРТРОС-Пермь» входит в пермский филиал федеральной девелоперской компании «КОРТРОС». Столичный девелопер работает в Перми около 20 лет. Сейчас в портфеле компании несколько проектов КРТ в Перми — в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (в него входят кварталы «Ультима СИТИ», «Арт СИТИ» и «Парк СИТИ», квартал «ПЕРМЬ-СИТИ») и на улице Пионерской.

О том, что компания намерена выстроить сотрудничество с промышленными предприятиями региона и предоставить им индивидуальные условия приобретения квартир для сотрудников, гендиректор «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков заявил в конце прошлого года. Таким образом на предприятии планировали стимулировать продажи жилья.