Суд Оренбурга рассмотрит дело о смерти пациента после инъекции

В суд Дзержинского района Оренбурга поступил иск к медорганизации от местной жительницы, которая заявила, что ее отец умер из-за неправильного оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Происшествие случилось в ноябре 2025 года. Женщина сообщила, что врач местной медицинской организации прописал ее отцу препарат, который ему впоследствии неправильно ввели в процедурном кабинете. Мужчина в тот же день начал жаловаться на сильную боль в месте, где была введена инъекция. Вскоре его госпитализировали и провели операцию, однако через пару недель пациент скончался.

В обращении истица считает, что смерть ее отца наступила именно из-за неправильно оказанной медицинской помощи. В связи с этим она намерена взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., а также более 327 тыс. руб. расходов на погребение. На данный момент дата заседания не назначена.

Яна Вежлева