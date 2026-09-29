Белгородский суд назначил 19 лет жителю Украины за шпионаж

Белгородский областной суд вынес приговор гражданину Украины, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В прокуратуре региона рассказали, что ему назначено 19 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, подсудимый в течение последних девяти лет жил в Яковлевском округе Белгородской области. В августе 2022 года он в мессенджере получил предложение от действующего сотрудника управления разведки министерства обороны Украины об оказании помощи в получении информации об обстановке в приграничной зоне РФ.

Выполняя полученное задание, в ноябре того же года житель Украины собрал сведения о расположении одного из командных пунктов российских вооруженных сил. Мужчина передал географические координаты этого места в сообщении по телефону военнослужащему ВСУ. Информация использовалась вооруженными силами Украины при планировании ракетных ударов.

Уголовное дело возбудило и расследовало УФСБ России по Белгородской области. Облсуд рассмотрел его за месяц. Имя осужденного в картотеке дел не раскрывается.

В приграничных регионах РФ регулярно возбуждаются уголовные дела, касающиеся сбора информации о военных объектах и диверсиях. На прошлой неделе жительницу Белгородской области 1991 года рождения приговорили к 19 годам колонии за передачу Украине более 40 координат ВС РФ.

Сергей Толмачев