В Новой Москве ночью зафиксировали заморозки

На территории Новой Москвы этой ночью температура опускалась до –2 °С. Заморозки были зафиксированы в поселке Михайловское, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Вплотную к нулю температура воздуха приближалась в Наро-Фоминске (+0,8 °С) и в Подмосковной (+0,7 °С). В Волоколамске столбики термометров опускались до +1,3 °С, в Новоиерусалимской — до +1,4 °С.

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве не только с начала осени, но и за период с мая на главной городской метеостанции на ВДНХ: там было зафиксировано +4,8 °С. По данным ТАСС, предыдущая самая холодная ночь на территории Москвы пришлась на 9 сентября, когда температура воздуха падала до 5,1 °С.

По прогнозу синоптиков, 29 сентября в Москве будет +14...+16 °С, переменная облачность. 30 сентября в столице потеплеет до +17 °С. В Гидрометцентре говорили, что погоды, при которой начнут отопление, в Москве не ожидается до октября.