Мэрия Уфы разрешила подготовить проект застройки квартала за «Иремелем»

ООО «Победа» разработает проекты планировки и межевания территории за торговыми центрами «Иремель» и «Радуга» в уфимском микрорайоне Зеленая роща. Разрешение на подготовку документов дал исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Квартал площадью 27,5 га ограничен улицами Менделеева, Караидельской, Башира Ремеева и Бакалинской. Проекты обоснуют строительство многоэтажных жилых домов и изменение границ земельных участков. На разработку документов отводится полтора года.

Идэль Гумеров