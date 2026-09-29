Отряд Северного флота впервые в истории ВМФ РФ прошел через пролив Шокальского

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота впервые в истории Военно-морского флота (ВМФ) России прошел проливом Шокальского и вышел в Карское море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В состав отряда, помимо патрульного корабля, входят большой десантный корабль «Кондопога», спасательное буксирное судно «Памир» и морской танкер «Сергей Осипов».

Пролив Шокальского расположен между островами Октябрьской Революции и Большевик, входящими в архипелаг Северная Земля. В пресс-службе флота отметили, что отряд преодолевал пролив в сложной ледовой обстановке.

Во время перехода на кораблях была объявлена учебная тревога для повышения боевой готовности. Экипаж вертолета Ка-29 с патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» провел ледовую разведку.