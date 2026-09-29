Адаптация через развитие личности: как авторский тренинг ректора МИДиС «7 ключей» готовит первокурсников к взрослой жизни

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

В челябинском Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) адаптация первокурсников проходит через авторский тренинг личностного роста «7 ключей» ректора Максима Усынина.

На первом курсе студенту приходится быстро привыкать к ответственности за результат, большому объему задач и новой среде. В МИДиС считают, что в этот момент важно помочь ребятам понять себя и увидеть личную траекторию на ближайшие годы.

Поэтому первокурсники института и колледжа проходят тренинг «7 ключей», который лично ведет ректор Максим Усынин. Основная задача – переключить внутреннюю установку «меня будут учить» на более взрослую позицию: «я сам отвечаю за то, что возьму от образования».

Программа строится вокруг семи практических ориентиров: постановки целей на учебный год, управления временем, эмоциональной саморегуляции, доверия в команде, гибкости мышления, готовности не бояться ошибок и проактивности.

Отдельный акцент делают на вовлеченности в студенческую жизнь. Первокурсникам предлагают проявлять себя: знакомиться, задавать вопросы, пробовать разные роли, вступать в творческие лаборатории и студенческие объединения. Это помогает быстрее почувствовать себя частью коллектива – особенно тем, кто приехал в Челябинск из другого города.

Здесь создают среду, где студент ставит осмысленные цели, получает поддержку, учится работать с эмоциями и ошибками, строит отношения и постепенно становится автором собственной жизни.

«Это нереально круто и интересно. После тренинга захотелось размышлять, копаться в себе. Для себя уже наметила цели. Моя главная задача сейчас не только образование, но и получать от этого удовольствие. Хочу вести активную жизнь», – делится студентка первого курса направления «Дизайн: графический дизайн и брендинг» София.

Тренинг «7 ключей» не заменяет учебу. Он создает для нее важную основу. Когда студент понимает, зачем пришёл в вуз или колледж, умеет планировать время, обращаться за помощью и не воспринимает ошибку как поражение, ему проще выдержать первый год, включиться в проекты и использовать возможности образования по-настоящему.

ЧОУВО МИДиС