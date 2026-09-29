В Кургане микрофинансовую компанию оштрафовали за звонки девушке без долгов

УФССП России по Курганской области признало виновной микрофинансовую организацию в нарушении требований закона при возврате просроченной задолженности (ч.1 ст.14.57 КоАП РФ). За звонки местной жительнице, которая не имеет долгов, компанию оштрафовали на 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

На действия МФК пожаловалась сама девушка. Местная жительница объяснила, что с июля ей постоянно звонят и просят воздействовать на гражданина, не вернувшего вовремя долг. Курганчанка сразу сказала представителям организации, что этот человек ей не знаком, а свои данные она никому не передавала. Однако ситуация продолжалась. За июль девушке позвонили 21 раз, за август — 42 раза. В это время она лежала в больнице и испытывала неудобства из-за звонков. Детализация вызовов подтвердила слова местной жительницы. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа. Средства уже поступили в бюджет. Больше девушке представители организации не звонили.

Виталина Ярховска