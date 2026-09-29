Размер POS-кредита в Челябинской области вырос на 6,4%

В августе 2026 года средний размер кредита, предоставленного в торговых точках, в Челябинской области составил 68,6 тыс. руб. Это на 6,4% больше, чем в июле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране чек подобного займа в конце лета достиг 72,6 тыс. руб. За месяц показатель увеличился на 3,4%. Наиболее серьезный рост среднего размера POS-кредитов зафиксирован в Ленинградской (+13,7%) и Белгородской (+9,7%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+7,3%), Приморском крае (+6,9%) и Оренбургской области (+6,5%).

Виталина Ярховска