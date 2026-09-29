Прокуратура проводит проверку по факту схода с путей в Березниках локомотива и вагона с селитрой
Пермская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства схода железнодорожного состава в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
ЧП произошло 28 сентября 2026 года при проведении маневровых работ на железнодорожной станции Заячья горка парка «Березники». С путей сошел маневровый тепловоз (без опрокидывания), а также полувагон, груженный аммиачной селитрой.
В результате инцидента никто не пострадал, ущерб окружающей среде не причинен. На месте происшествия ведутся аварийновосстановительные работы.