Прокуратура проводит проверку по факту схода с путей в Березниках локомотива и вагона с селитрой

Пермская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства схода железнодорожного состава в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

ЧП произошло 28 сентября 2026 года при проведении маневровых работ на железнодорожной станции Заячья горка парка «Березники». С путей сошел маневровый тепловоз (без опрокидывания), а также полувагон, груженный аммиачной селитрой.

В результате инцидента никто не пострадал, ущерб окружающей среде не причинен. На месте происшествия ведутся аварийновосстановительные работы.