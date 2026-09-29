Боевики в Гаити убили 11 человек в ответ на силовую операцию ООН

В центральном регионе Гаити Артибонит 28 сентября при нападении членов банды погибли по меньшей мере 11 местных жителей. Атака стала местью бандитов за проведенную ранее операцию сил безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Операцию проводило шри-ланкийское подразделение многонациональной миссии по борьбе с бандами, действующей при поддержке ООН. Бойцам удалось оттеснить членов группировки «Кокорат Сан Рас» (Kokorat San Ras), которые установили на дорогах незаконные пункты взимания платы за проезд, сообщил мэр Юбер Сеньяк. Во время столкновения были ликвидированы трое боевиков.

После того, как международные силы через несколько часов покинули район и вернулись на свою базу в городе Гонаив, бандиты совершили карательный налет. «В качестве мести они напали на жителей, убивали людей и сжигали дома»,— заявил господин Сеньяк. Глава Национальной сети по защите прав человека Рози Дусена отметила, что точное число жертв и масштаб разрушений еще уточняются, однако уже подтверждена гибель нескольких членов одной семьи.

Артибонит — ключевой сельскохозяйственный регион Гаити с населением свыше 1,5 млн человек, значительную часть которого контролируют вооруженные группировки. Мандат международных сил по поддержанию безопасности в республике истекает на этой неделе, а голосование в Совбезе ООН по его продлению запланировано на утро вторника.

Эрнест Филипповский