Башкирии на 22 млн рублей сократили субсидию сельскохозяйственным производителям

Правительство России перераспределило среди регионов 35,3 млрд руб. субсидии, выделенной из федерального бюджета для поддержки сельскохозяйственных производителей. Башкирия вместо ранее утвержденных 904,7 млн руб. получит 882,8 млн руб., говорится в распоряжении кабмина от 19 сентября.

Совокупный объем субсидии утверждены законом о годовом бюджете.

Перераспределение связано с направлением более 670 млн руб. 21 региону для поддержки сельскохозяйственного страхования. Субсидии призваны сократить издержки местных производителей, связанные с неблагоприятными погодными условиями — заморозками, засухами, обильными осадками и паводками, уточняет пресс-служба правительства.

Идэль Гумеров