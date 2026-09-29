Жительницу Забайкалья осудили на 24 года за госизмену, терроризм и диверсию

Второй Восточный окружной военный суд завершил рассмотрение уголовного дела 51-летней жительницы Забайкалья Екатерины Маловечкиной. Женщина признана виновной в госизмене, участии в деятельности террористической организации, диверсии, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и других преступлениях. Ей назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 350 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в начале 2025 года Маловечкина вступила в украинское военизированное объединение «Легион Свобода России» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), чтобы оказать помощь Украине в ущерб безопасности РФ и ее Вооруженных сил. С марта по июнь 2025 года женщина расклеивала антиправительственные листовки на территории города Краснокаменска. Затем она за денежное вознаграждение согласилась пройти обучение диверсионному делу для подрыва железнодорожной инфраструктуры на территории Забайкалья.

В период с мая по август 2025 года Маловечкина купила компоненты для создания самодельного взрывного устройства (СВУ), собрала два СВУ с расчетной массой заряда каждого в среднем 5 кг в тротиловом эквиваленте. 24 августа 2025 года Маловечкина прибыла на ранее согласованное место подрыва и заложила СВУ в вырытую ею яму между шпалами пути Забайкальской железной дороги. При подрыве полотна были разрушены две железобетонные шпалы и поврежден железнодорожный вагон.

Влад Никифоров