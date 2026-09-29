Британия пытается не допустить возможного запрета на экспорт дизеля из США

Власти Великобритании ведут переговоры с США относительно возможного прекращения экспорта дизельного топлива, которое ранее допускал президент США Дональд Трамп. О переговорах в интервью BBC сообщил канцлер британского казначейства Джон Хили. Он добавил, что власти работают с американцами, чтобы «найти решение этой проблемы или, по крайней мере, значительно ее облегчить».

США обеспечивают около трети всего британского импорта дизельного топлива, и запрет на экспорт приведет к значительному росту цен. В стране 28 сентября цены на дизельное топливо достигли нового максимума. По данным автомобильной организации RAC, средняя цена за литр дизельного топлива в Великобритании достигла 199,33 пенса, превысив предыдущий максимум в 199,09 пенса, зафиксированный в июне 2022 года. Цены на бензин также продолжают расти, и сейчас литр стоит 174,23 пенса. Основной причиной роста являются проблемы с поставками, вызванные конфликтом США и Израиля с Ираном.

Ранее Дональд Трамп высказался о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из США. В Белом доме рассматривают возможность запрета экспорта дизеля на 90 дней, чтобы сдержать рост цен на него. Инициатива вызвала опасения в Евросоюзе, власти которого призывали господина Трампа не прекращать экспорт.

Влад Никифоров