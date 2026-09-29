Axios: Хегсет распорядился защитить выборы в США от иностранного вмешательства

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил своим подчиненным использовать «передовую разведку и кибервозможности для выявления, срыва и нейтрализации иностранного вмешательства» в предстоящие промежуточные выборы в США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на его директиву.

Господин Хегсет предписал Киберкомандованию США и военной разведке отслеживать внешние угрозы и проводить совместные операции с Министерством внутренней безопасности. В этой работе Пентагон в том числе планирует задействовать технологии ИИ, рассказали собеседники издания.

В американском законодательстве использование вооруженных сил для вмешательства в голосование является уголовным преступлением. Сенатор-демократ Элисса Слоткин ранее направила письма Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну с требованием публично подтвердить, что американские военные не будут задействованы на ноябрьских выборах.

Поводом для обращения сенатора стали заявления президента Дональда Трампа, который не исключил отправку на избирательные участки военнослужащих или сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE), а также выразил сожаление, что не задействовал армию после выборов 2020 года.

Приказ господина Хегсета не направляет военнослужащих на избирательные участки, отмечает Axios. Кроме того, распоряжение повторяет аналогичный документ, опубликованный перед промежуточными выборами 2022 года, прошедшими при экс-президенте Джо Байдене.