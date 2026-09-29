Минобороны Тайваня хочет вчетверо увеличить запасы боеприпасов на случай блокады

Министерство национальной обороны Тайваня направило в парламент проект бюджета на 2027 год, предполагающий увеличение запасов боеприпасов в четыре раза — с 30 до 120 дней ведения боевых действий в условиях блокады, пишет Taipei Times.

Проект входит в шестилетнюю программу оборонных закупок общей стоимостью 27,59 млрд новых тайваньских долларов (почти $868,2 млн). В начале сентября глава Департамента стратегического планирования генерал-лейтенант Хуан Венчи заявлял о необходимости ускорить выполнение программы для восполнения боезапаса, который активно расходуется во время участившихся военных учений.

Администрация острова 3 сентября одобрила выделение под восполнение боеприпасов 7,3 млрд местных долларов. Такая же сумма планируется министерством и на следующий год.

Ранее Минобороны пыталось включить закупки боеприпасов, а также расширение местных производственных линий в Специальный закон об укреплении оборонной устойчивости и асимметричных возможностей с восьмилетним бюджетом в 1,25 трлн тайваньских долларов. Однако парламент ограничил спецбюджет суммой в 780 млрд, отдав приоритет закупкам американского вооружения и вычеркнув статьи расходов на боеприпасы общего назначения и развитие собственных производственных мощностей.

Эрнест Филипповский