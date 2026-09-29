Минобороны Тайваня хочет вчетверо увеличить запасы боеприпасов на случай блокады
Министерство национальной обороны Тайваня направило в парламент проект бюджета на 2027 год, предполагающий увеличение запасов боеприпасов в четыре раза — с 30 до 120 дней ведения боевых действий в условиях блокады, пишет Taipei Times.
Проект входит в шестилетнюю программу оборонных закупок общей стоимостью 27,59 млрд новых тайваньских долларов (почти $868,2 млн). В начале сентября глава Департамента стратегического планирования генерал-лейтенант Хуан Венчи заявлял о необходимости ускорить выполнение программы для восполнения боезапаса, который активно расходуется во время участившихся военных учений.
Администрация острова 3 сентября одобрила выделение под восполнение боеприпасов 7,3 млрд местных долларов. Такая же сумма планируется министерством и на следующий год.
Ранее Минобороны пыталось включить закупки боеприпасов, а также расширение местных производственных линий в Специальный закон об укреплении оборонной устойчивости и асимметричных возможностей с восьмилетним бюджетом в 1,25 трлн тайваньских долларов. Однако парламент ограничил спецбюджет суммой в 780 млрд, отдав приоритет закупкам американского вооружения и вычеркнув статьи расходов на боеприпасы общего назначения и развитие собственных производственных мощностей.
Запас боеприпасов в этой конструкции должен компенсировать разрыв внешних поставок во время блокады. Ее замысел предполагает не только морское перекрытие снабжения, но и операции, отрезающие город от источников информации, поэтому расчет ведется на длительное автономное ведение боевых действий, а не на быстрое пополнение арсеналов извне.
Наращиванию запасов мешали политические разногласия по самому способу финансирования обороны. В марте 2026 года оппозиция требовала от правительства подробных планов перевооружения и предлагала часть средств направить в регулярный бюджет на внутренние закупки, тогда как специальный пакет связывался прежде всего с закупками у США.
Внешние поставки сами по себе не гарантируют быстрого закрытия дефицита: в августе 2024 года объем невыполненных американских поставок вооружений Тайваню оценивался примерно в $19 млрд. Поэтому новый подход одновременно увеличивает требуемую продолжительность автономного запаса и сохраняет зависимость от решений парламента о внутренних расходах и от сроков поставок из США.